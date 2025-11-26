鄭麗文拍板「2026縣市長提名辦法」！　成立藍白工作小組對接

▲國民黨主席鄭麗文主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）
記者鄭佩玟／台北報導
國民黨與民眾黨兩位主席鄭麗文、黃國昌上周三舉行藍白高峰會談，為2026年選舉合作與提名鋪路。鄭麗文今（26日）主持中常會時宣布，今天將正式通過2026縣市長選舉提名特別辦法，針對國民黨、民眾黨合作成立工作小組、進行對接，並針對不同縣市提名進行討論。
鄭麗文表示，組發會稍後將在中常會說明提名特別辦法，包含成立中央提名選舉審核小組、兩黨工作小組。
據悉，藍白雙方已建立幕僚溝通窗口，將以組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲，以及民眾黨秘書長周榆修、民眾黨立法院黨團主任陳智菡作為對口，負責聯繫兩黨幕僚作業。為鋪陳兩黨明年地方選舉合作，黨中央著手研擬2026九合一選舉提名辦法，將納入「藍白合條款」，今天送中常會通過後授權組發會負責協調兩黨提名事務。
回顧「國民黨107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，當時針對競選連任市長採取現任優先徵召，若有2人以上適當選區，則經提名協調小組徵詢、評估、協調產生最具勝選機會者，送中央提名審核委員會審議後，報中常會核定徵召；若經協調而無法產生提名人選時，則依公職提名辦法規定辦理。
至於選情特殊考量的非國民黨執政縣市，當時辦法明定，經中央提名審核委員會決議後，授權中央提名協調小組研訂策略處理。
