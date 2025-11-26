嗆賴清德1.25兆國防預算「玩火」　鄭麗文：台灣變兵工廠

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統今（26日）表示，中國企圖以武逼統、併吞台灣，政府研擬兩項「守護民主台灣國家安全行動」方案，且為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規畫，預計未來8年內投入1兆2500億元經費。國民黨主席鄭麗文下午主持中常會時重批，「賴清德你在玩火啊！」不但讓台海變成火藥庫，更讓台灣變成兵工廠，該預算加上明年度國防預算9495億，今年舉債規模就要突破5000億，遠超法定上限！

針對賴清德總統宣布追加國防預算，未來8年投入1.25兆並盼獲得在野支持，鄭麗文說，光是今年度而已，我們舉債規模就要突破5000億，遠超法定舉債上限，對於該有的財政紀律跟產生嚴重的排擠作用，這些賴總統跟你的國安團隊都沒有任何考量嗎？如何永續、維持世代正義支持如此龐大的國防支出，這點賴總統都沒有給任何說明、提出任何可行方案嗎？

鄭麗文表示，很遺憾的，賴清德身為堂堂中華民國的元首，對於如此重大的國家政策，竟然沒有向全民報告，跟國會說明，沒有經過專業的討論、沒有進行可行性的具體評估，竟然是直接對外國媒體投書，顯然是在自毀國格，讓我們難以接受，應該要有的程序正義，通通不存在被跳過，難道我們跟美方沒有正式管道嗎？

鄭麗文質疑，賴清德今日宣布如此重大的國家政策，到底背後的考量是什麼，顯然有很大的決策失誤，嚴重損害中華民國的國家國格，失去了應有的格局；她說，讓自己最憂心忡忡的是賴清德在上午記者會做的重大宣示，「賴清德你在玩火啊！」大罷免之後，賴清德陷入內憂外患，領導出現嚴重危機，相信國人殷切盼望能重新調整角度，反省過去上任這一年多以來的作為跟路線，但卻看到更加激進跟危險的手法，將我們的國家安全，2300萬人的幸福推到懸崖邊。

鄭麗文批評，賴清德重提兩國論，再次大步向台獨邁進，這絕對不是2300萬人民所樂見，也不是區域跟國際社會樂見的，誠摯呼籲賴清德，千萬不要成為麻煩的製造者，上午的一番談話裡頭，不但讓台海變成火藥庫，更讓台灣變成兵工廠，不只投資戰爭，連台灣未來所有經濟發展都要建立在戰爭上嗎？這是我們所認識的台灣嗎？這是中華民國的價值嗎？國民黨身為台灣最大在野黨，希望賴總統要三思，國際社會能夠理解台灣人民愛好和平、堅定和平的重大意願，人民希望遠離戰火、避免戰爭，政府積極成為和平的締造者，在這邊表達國民黨立場，希望賴總統三思、能夠懸崖勒馬。

