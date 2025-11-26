顧客「內用杯喝飲料」竟消化道灼傷　麥當勞：檢視設備操作正常

▲麥當勞台中新大雅店被爆料疑使用違反法令規定的清潔液導致客人食道灼傷。（圖／翻攝Google街景）

記者蕭筠／台北報導

桃園市議員詹江村今天爆料指出，台中麥當勞新大雅店疑使用違反法令規定的清潔液，導致一名女客人使用內用杯喝飲料後灼傷食道，他致電店家僅得到由總公司回應的踢皮球對話，怒轟業者「不要迴避」。麥當勞表示，第一時間已陪同就醫，將持續關心該名顧客身體情況，此外，檢視餐廳相關設備和操作程序皆正常，當日亦無接獲其他顧客相關反映。

詹江村在臉書發文表示，一名客人在台中麥當勞新大雅店使用店用杯子喝飲料，隨後感覺不適，向門市反映卻得到「妳覺得奇怪，幹嘛還一直喝」、「休息一下就好」等回覆，客人回家後覺得愈來愈不舒服而就醫，被診斷為消化道灼傷。

詹江村表示，他致電詢問門市「是否有這個客人」、「有沒有這件事」等問題，只得到「由總公司回應」，要麥當勞踹共不要迴避。他更質疑，店家使用違反法令規定的清潔液。

麥當勞發表聲明：「關於11月21日顧客至餐廳櫃台反映飲料有異味，麥當勞非常重視；我們除第一時間關心並陪同就醫與回診，同時全面檢視餐廳相關設備和員工操作程序，確認皆正常，餐廳當日亦無接獲其他顧客相關反映。後續我們將持續關注顧客身體情況，再次提醒餐廳務必落實各項標準作業流程，並積極配合主管機關的監督。」