日本宣佈在敏感區域部署導彈　國台辦：蓄意製造地區緊張極其危險

記者任以芳／綜合報導

針對日本近日在距台灣僅110公里的敏感區域部署導彈，大陸國台辦今（26日）嚴正回應，批評日方此舉極其危險，強調「台灣是中國的台灣，絕不允許外部勢力干涉或日本軍國主義死灰復燃」，大陸將以堅定意志、強大能力捍衛國家主權與領土完整。

今日大陸國台辦舉行每周例行發布會，有記者提問指出，「日本近日宣布在距離台灣僅110公里處部署導彈，引發區域安全疑慮？」大陸國台辦發言人彭慶恩嚴詞警告日方此舉刻意在台海周邊製造緊張、挑動軍事對立，動向「極其危險」。

彭慶恩表示，「日方在與中國台灣臨近的區域部署進攻性武器，蓄意製造地區緊張、挑動軍事對立，這一動向極其危險。」

彭慶恩繼續指出，《波茨坦公告》明確規定日本「禁止重新武裝」，日本「和平憲法」也確立「專守防衛」原則。「但令世人警惕的是，日本右翼勢力正極力突破『和平憲法』束縛，在窮兵黷武道路上越走越遠，把日本和地區引向災禍。」

彭慶恩強調，「台灣是中國的台灣。我們決不允許外部勢力染指中國台灣地區，也決不允許日本軍國主義死灰復燃。」大陸方面有堅定意志、堅強決心和強大能力捍衛國家主權和領土完整，粉碎一切外來干涉圖謀。