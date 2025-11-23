　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前政委：親中退將、名嘴替敵人破門　官方若只剩空話這仗先輸一半

▲▼顧立雄聽取專人說明Altius-600M攻擊型無人機性能諸元。（圖／國防部提供）

▲顧立雄聽取專人說明Altius-600M攻擊型無人機性能。（資料照／國防部提供）

記者陶本和／台北報導

前行政院政務委員張景森23日以題為「戰場別讓給親中降將」發文表示，最常替敵人「破門」的不是間諜，而是某些披著專業外衣的親中退將與軍事名嘴。張認為，台灣不能只打飛彈、買武器、練後備，而要正式「開打軍事認知戰」，國防部必須打破長期自我設限的「戰略知識封閉」；他強調，如果讓敵人的敘事每天在媒體上進攻，而官方只剩「請民眾安心」的空話，那這仗等於先輸一半。

張景森表示，台海的戰爭從來不只在海上、空中與灘岸。真正先開打的，是「軍事認知戰」，解放軍每天用軍演、官媒、抖音、外宣把戰場往前推，而台灣的戰場不是別處，就是自己的媒體與社會心理。

張景森說，遺憾的是，這個戰場上，最常替敵人「破門」的，不是間諜，而是某些披著專業外衣的親中退將與軍事名嘴。他們的評論模式很固定：前半段用軍事術語、兵推資料、作戰概念建立權威感，後半段迅速收束成恐懼結論——「台灣守不住」、「美日不會來」、「反抗只會更慘」、「不要挑釁中國」。

張景森指出，這是一種二段式敘事，專業推演用來取信，悲觀收束用來瓦解，把複雜的不確定戰場，壓縮成單一命運——「必敗」；然後把唯一解法留給觀眾——「退讓」。

張景森表示，以「XXX」這類退將為樣本就很清楚，他們可以談「圍點打援」、談封鎖紅區、談兵推損失與地理壓力。這些內容在技術上未必全錯，但常把「可能的風險」講成「必然的結局」，把「一種劇本」講成「唯一劇本」，若只聽前半段，會以為這是軍事警示；若聽到最後，就會發現它的心理導向只有一個，「叫你放棄抵抗」

張景森表示，這正是中共對台認知作戰最需要的「在地適配器」，北京的外宣語言若由中國軍官說出，台灣人不一定信；但若換成「台灣退將」用熟悉的口吻說出，恐懼就能跨過心理防線。這種敘事會自動產生連鎖效果：士氣下滑、對盟邦互信降低、對國軍改革失去耐心、對政府產生「戰略無能」印象，敵人還沒登陸，先在心裡退了三步。

張景森認為，問題不是台灣社會不該聽壞消息，問題是，壞消息要用來改革，不是用來投降，專業軍事分析的真正目的，是指出弱點、提出補強路徑、評估多種場景與不確定性；而不是把所有推演收束成恐懼，讓社會自我瓦解。

張景森表示，那些只會說「你一定輸」卻不講「你該怎麼贏」的評論，從戰略功能上看，就是替對手服務。所以，台灣不能只打飛彈、買武器、練後備，而要正式「開打軍事認知戰」。

張景森認為，國防部必須打破長期自我設限的「戰略知識封閉」，習慣「軍事專業不宜公開」，結果是，空白被親中名嘴降將填滿，民眾在明暗不明的訊息中，被恐懼牽著走。現在該反過來，讓軍方成為戰略科普的出口，而不是最後沉默者。

張景森表示，該公開的要公開，作戰概念演進、拒止與韌性部署的邏輯、盟邦協作的可能邊界、後備與民防的改革節點、我們的弱點與補強進度。用可理解的方式，把戰略做成「全民課」，這不是洩密，而是築牆，不是宣傳，這就是防衛。

張景森指出，一旦國防部把戰略語言從少數人會議帶到社會日常，親中退將的魔法就會失效，因為他們最擅長的，是在資訊黑箱裡製造恐懼；只要陽光進來，恐懼就會被拆解成可討論、可修正、可行動的風險管理。

他說，認知戰的要害是，誰定義現實，誰就主導意志。如果我們讓敵人的敘事每天在媒體上進攻，而官方只剩「請民眾安心」的空話，那這仗我們等於先輸一半。

張景森表示，台灣要贏，必須把「戰略解釋權」拿回來，把「恐懼市場」清場，把人民從被動受驚，變成主動理解、參與、支持改革的韌性共同體，戰場就在螢幕上。事實上共軍已經開打，但好像沒有看到什麼國軍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
網友票選李千娜紅毯最美！前三名出爐
陸客不去了！「重訂日本住宿」爽省到　一票人認證：跨年夜省20
桃園「移動城堡」太誇張！　警方將開罰
吳婉君認了「結束孽緣」！鬆口真實心聲
TWICE開唱VIP粉絲傳災情！換位、退費辦法曝光
快訊／台灣大道行人「斑馬線上」遭撞　送醫搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德吃壽司挺日　藍黨團提美關稅對台衝擊：自己國家不救

前政委：親中退將、名嘴替敵人破門　官方若只剩空話這仗先輸一半

聲援沈伯洋！　國際自由聯盟無異議通過「反制跨國鎮壓」

黃國昌自信議員「4+2席」全上　戴錫欽稱尊重：國民黨要單獨過半

談國民黨2026市議員提名策略　戴錫欽：下周與新人碰面了解想法

高市早苗「台灣有事」引日中緊張　外交部：難直接解讀日本將協防台灣

政院推財劃法修正案卻未提試算表　許宇甄：非真正為地方著想

影／他感謝總統任內颱風都沒來　蔡英文指著蘇貞昌：因為他比較兇

網酸「綠委商務艙vs黃國昌自由座罰站」　前立委打臉曝原因：忘記買票

蔡英文、蘇貞昌一起參觀淡江大橋　「中央地方攜手團結合作典範」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

「肉償抵餐」台灣網美最新影片

賴清德吃壽司挺日　藍黨團提美關稅對台衝擊：自己國家不救

前政委：親中退將、名嘴替敵人破門　官方若只剩空話這仗先輸一半

聲援沈伯洋！　國際自由聯盟無異議通過「反制跨國鎮壓」

黃國昌自信議員「4+2席」全上　戴錫欽稱尊重：國民黨要單獨過半

談國民黨2026市議員提名策略　戴錫欽：下周與新人碰面了解想法

高市早苗「台灣有事」引日中緊張　外交部：難直接解讀日本將協防台灣

政院推財劃法修正案卻未提試算表　許宇甄：非真正為地方著想

影／他感謝總統任內颱風都沒來　蔡英文指著蘇貞昌：因為他比較兇

網酸「綠委商務艙vs黃國昌自由座罰站」　前立委打臉曝原因：忘記買票

蔡英文、蘇貞昌一起參觀淡江大橋　「中央地方攜手團結合作典範」

吃越多越好？健康食品與保健食品不同　藥劑師：先了解自身需求

八曜和茶超夯新品開賣1天快售完！　業者：電詢有庫存再去買

賴清德吃壽司挺日　藍黨團提美關稅對台衝擊：自己國家不救

台灣精品咖啡前進首爾咖啡展　三品牌展出阿里山高山風味

快訊／台南大貨車煞不住！翻覆追撞3車　騎士受傷送醫

打不好不換、打好才換　福林主帥章子倢談投手調度與用兵邏輯

彰化伸港蚵道2釣客不慎落海　出動直升機救援1死1命危

在台北生活比香港難？她曝2地差異驚：四、五萬薪水怎麼活

花蓮太平洋縱谷馬拉松盛大開跑　肯亞好手包辦男女半馬冠軍

新住民事務發展署將上路　麥玉珍認同：與移民署分工照顧

春風模仿麻吉大哥(?)

政治熱門新聞

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

陳其邁為「垃圾山」怒告陳菁徽　他酸：綠跟垃圾待太久聞不到臭味

網酸「綠委商務艙vs黃國昌罰站照」　陳柏惟打臉曝原因

鄭文燦復出選桃園「無風不起浪」　凌濤爆伏筆

鄭文燦2026戰桃園　知情人士：何志偉上場

藍赴中喊「兩岸都是堂堂正正的中國人」　她轟：背離多數民意

幕後／輝達落地掀台北投資熱！「備胎地」吸廠商熱議　這塊地最搶手

王世堅突聲明：我沒去中國也沒用抖音YT

ET專訪／許智傑：我跟林岱樺最認真跑基層　支持度如雪球不怕棄保

快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過　北市保三席副市長

陳菁徽控挺月世界主嫌！陳其邁「不以為然」：看了三條線

賴清德出席新北宜蘭同鄉會　推薦林國漳選縣長、首度幫蘇巧慧助選

中共怒喊黃海實彈演習施壓日本　射擊管制地圖曝：屬岸際小型火砲

即／林岱樺前進大旗美拔樁　主辦：現場1萬人

更多熱門

相關新聞

日智庫專家：台灣有事已經開始了

日智庫專家：台灣有事已經開始了

日本首相高市早苗「台灣有事論」引發中國強烈反彈，雙方關係急遽惡化。日本智庫專家警告，台海危機已非未來式，而是「已經開始進行中」，對日強硬施壓也可視為戰略的一部分，而習近平也很可能在2年內採取具體行動。

「台灣有事」日本不出兵　專家揭真正任務

「台灣有事」日本不出兵　專家揭真正任務

高市早苗多嘴　瞬間砸毀安倍用心良苦之作

高市早苗多嘴　瞬間砸毀安倍用心良苦之作

「同國最要緊」賴清德：面對外部威脅社會應一致向外

「同國最要緊」賴清德：面對外部威脅社會應一致向外

29架次共機、7艘共艦出海繞台　國軍嚴密監控

29架次共機、7艘共艦出海繞台　國軍嚴密監控

關鍵字：

台海認知戰親中退將國防張景森

讀者迴響

熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

快訊／基隆宮廟傳爆炸！老翁臟器外露搶救中

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

斷崖式降溫！　變天時間曝

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

台南女大馬路癱軟倒地！男友人救援放路邊

范冰冰爆哭畫面曝！　金馬後台視訊「哭成大花臉」

2026馬年！　3生肖走大運

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美

更多

最夯影音

更多
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面