前政委：親中退將、名嘴替敵人破門　官方若只剩空話這仗先輸一半

▲顧立雄聽取專人說明Altius-600M攻擊型無人機性能。（資料照／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

前行政院政務委員張景森23日以題為「戰場別讓給親中降將」發文表示，最常替敵人「破門」的不是間諜，而是某些披著專業外衣的親中退將與軍事名嘴。張認為，台灣不能只打飛彈、買武器、練後備，而要正式「開打軍事認知戰」，國防部必須打破長期自我設限的「戰略知識封閉」；他強調，如果讓敵人的敘事每天在媒體上進攻，而官方只剩「請民眾安心」的空話，那這仗等於先輸一半。

張景森表示，台海的戰爭從來不只在海上、空中與灘岸。真正先開打的，是「軍事認知戰」，解放軍每天用軍演、官媒、抖音、外宣把戰場往前推，而台灣的戰場不是別處，就是自己的媒體與社會心理。

張景森說，遺憾的是，這個戰場上，最常替敵人「破門」的，不是間諜，而是某些披著專業外衣的親中退將與軍事名嘴。他們的評論模式很固定：前半段用軍事術語、兵推資料、作戰概念建立權威感，後半段迅速收束成恐懼結論——「台灣守不住」、「美日不會來」、「反抗只會更慘」、「不要挑釁中國」。

張景森指出，這是一種二段式敘事，專業推演用來取信，悲觀收束用來瓦解，把複雜的不確定戰場，壓縮成單一命運——「必敗」；然後把唯一解法留給觀眾——「退讓」。

張景森表示，以「XXX」這類退將為樣本就很清楚，他們可以談「圍點打援」、談封鎖紅區、談兵推損失與地理壓力。這些內容在技術上未必全錯，但常把「可能的風險」講成「必然的結局」，把「一種劇本」講成「唯一劇本」，若只聽前半段，會以為這是軍事警示；若聽到最後，就會發現它的心理導向只有一個，「叫你放棄抵抗」。

張景森表示，這正是中共對台認知作戰最需要的「在地適配器」，北京的外宣語言若由中國軍官說出，台灣人不一定信；但若換成「台灣退將」用熟悉的口吻說出，恐懼就能跨過心理防線。這種敘事會自動產生連鎖效果：士氣下滑、對盟邦互信降低、對國軍改革失去耐心、對政府產生「戰略無能」印象，敵人還沒登陸，先在心裡退了三步。

張景森認為，問題不是台灣社會不該聽壞消息，問題是，壞消息要用來改革，不是用來投降，專業軍事分析的真正目的，是指出弱點、提出補強路徑、評估多種場景與不確定性；而不是把所有推演收束成恐懼，讓社會自我瓦解。

張景森表示，那些只會說「你一定輸」卻不講「你該怎麼贏」的評論，從戰略功能上看，就是替對手服務。所以，台灣不能只打飛彈、買武器、練後備，而要正式「開打軍事認知戰」。

張景森認為，國防部必須打破長期自我設限的「戰略知識封閉」，習慣「軍事專業不宜公開」，結果是，空白被親中名嘴降將填滿，民眾在明暗不明的訊息中，被恐懼牽著走。現在該反過來，讓軍方成為戰略科普的出口，而不是最後沉默者。

張景森表示，該公開的要公開，作戰概念演進、拒止與韌性部署的邏輯、盟邦協作的可能邊界、後備與民防的改革節點、我們的弱點與補強進度。用可理解的方式，把戰略做成「全民課」，這不是洩密，而是築牆，不是宣傳，這就是防衛。

張景森指出，一旦國防部把戰略語言從少數人會議帶到社會日常，親中退將的魔法就會失效，因為他們最擅長的，是在資訊黑箱裡製造恐懼；只要陽光進來，恐懼就會被拆解成可討論、可修正、可行動的風險管理。

他說，認知戰的要害是，誰定義現實，誰就主導意志。如果我們讓敵人的敘事每天在媒體上進攻，而官方只剩「請民眾安心」的空話，那這仗我們等於先輸一半。

張景森表示，台灣要贏，必須把「戰略解釋權」拿回來，把「恐懼市場」清場，把人民從被動受驚，變成主動理解、參與、支持改革的韌性共同體，戰場就在螢幕上。事實上共軍已經開打，但好像沒有看到什麼國軍。