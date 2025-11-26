　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賴清德11：30召開記者會　說明增1.25兆國防特別預算

▲▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德26日投書華盛頓郵報，宣布台灣政府將大幅增加台灣的國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。對此，賴清德今天上午9時30分（27日）召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並安排上午11時30分，在總統府舉行記者會，親自向國人說明。

近日，在台美對等關稅的議題上，《金融時報》報導透露，台美雙方已達成共識，台灣將協助美國發展晶片產業，換取關稅優惠待遇。消息人士透露，台美關稅協議預計近期公布，台灣承諾對美投資金額約達4000億美元。

事實上，回顧今年4月份，美國政府宣布對等關稅，對台灣加徵32%關稅時，賴清德拋出5大因應政策，其中除了盤點對農、工、石油、天然氣等產品的大量採購計劃之外，還包括國防部提出「軍事採購清單」。

在今年雙十國慶時，總統的演說中也已就國防議題做鋪墊，賴清德提及，明年度台灣的國防預算，按照北約標準，將超過GDP3%；並且也會在2030年前，達到GDP5%，展現守護國家的決心。

賴清德說明，國防支出的增加，並非漫無目的，而是有應對敵情威脅的明確必要，也是發展國防產業的動力，透過新的國防預算。他也拋出三大目標，第一是加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構臺灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統；第二是加強引進、結合高科技及AI技術，建構智慧化防禦作戰體系，發揮不對稱戰略的嚇阻效能；第三，則是持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合作，厚植國防與軍工產業的實力。

如今，在台美關稅正式揭曉前，賴清德於華盛頓郵報投書，向國際社會宣布，將大幅增加台灣的國防預算，明年將升至國內生產毛額的3.3%，承諾在2030年提升至5％。他更強調，台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。

11/24 全台詐欺最新數據

473 1 6839 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賴清德宣布1.25兆國防特別預算　黃國昌：以務實理性態度強力把關

賴清德提1.25兆國防預算　民進黨團：家庭富裕就會買保險箱

中國蠟瓶糖、螺獅粉、辣條透過小型包裹違法輸入　監察院要查了

蔣萬安要財劃法試算表遭嗆「媽寶」　北市府：綠巴掌打卓榮泰

吳怡農曝北市長民調僅落後王世堅　「但自己可突破綠營基本盤」

王義川：日本人、外國人不知道中華民國　說台灣國有什麼問題？　

賴清德提出1.25兆國防預算　外交人士：各國將關注在野黨角色

白宮前顧問：台灣、川普大勝利　賴清德1.25兆國防預算方向正確

預測高市早苗完了！　邱毅：最後命運一定下台

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

國台辦用「4嚴重」劍指高市　痛批賴清德「媚日賣台」醜陋無底線

賴清德宣布1.25兆國防特別預算　黃國昌：以務實理性態度強力把關

Meta傳洽購Google TPU引發市場疑慮　輝達：技術仍領先一代

記憶體、PCB股各1檔今起列處置 金居股價跌幅3.9％

火爆運將為小事打趴同行　放任他倒車道遭輾斃！二審仍判8年

不斷更新／2025韓國三大台典禮！《歌謠大祝祭》25組陣容已公布

館長遭爆「為求生」轉向中國募資　律師點名恐觸2法！

台鐵暴力連14起！立委提修法「施暴關3年」　業者無作為可罰30萬

作家「三毛」與「上海爸爸」親筆信遭網拍154萬　80頁信札保存完整

官股偷存00929！庫存突破108萬張！

【匆匆忙忙連滾帶爬】陸男狂奔嚇狗下秒大摔跤...

賴清德提出1.25兆國防預算　外交人士：各國將關注在野黨角色

總統賴清德26日投書華盛頓郵報，宣布台灣政府將大幅增加國防預算，推出歷史性400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，彰顯捍衛民主決心。對此，一位外交人士受訪表示，台灣與國際潮流一致，增加國防預算捍衛主權，國際社會立場也是正面且清晰的，但在野黨的角色會是關鍵，是否又展現自己脫軌於國際，將是各國關注重點。

白宮前顧問：台灣、川普大勝利　賴清德1.25兆國防預算方向正確

賴清德投書華郵「感謝川普」：承諾拉高國防預算嚇阻解放軍

台美對等關稅揭曉前　賴清德兌現軍購承諾：拋400億美元國防預算

批「賴清德吃壽司 　陳揮文曝最大擔憂

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

