鄭麗文轟1.25兆國防預算「台海成火藥庫」　綠：附和中共論調不可理喻

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德今（26日）表示，中國企圖以武逼統、併吞台灣，政府研擬兩項「守護民主台灣國家安全行動」方案，並預計未來8年內投入1兆2500億元經費。國民黨主席鄭麗文下午痛批，「賴清德你在玩火啊！」不但讓台海變成火藥庫，更讓台灣變成兵工廠。對此，民進黨回應，跨黨派歷任總統國防方向都是強化自我防衛能力，這才是負責任政府該做的事，過去這十幾年來，台灣也從未做過區域和平穩定的挑釁者，反觀中國單方面破壞區域安全跟穩定，就好比在家裡裝監視器、安全系統，就有人跳出來說是挑釁小偷，鄭麗文說法非常奇怪也不可理喻。

對於鄭麗文的批評，民進黨發言人吳崢表示，總統講得非常清楚，為何要強化國防預算，就是防範外國勢力侵略及威脅，這筆預算目標非常明確，就是要讓台灣安全同時厚植產業，鄭麗文說這會讓台灣變危險、讓台海變成火藥庫，這樣的說法實在不可理喻也非常奇怪。

吳崢指出，台灣長期以來，跨黨派歷任總統國防建軍方向都是強化自我防衛能力，過去這十幾年來，台灣也從未做過區域和平穩定的挑釁者，反觀中國單方面破壞區域安全跟穩定，例如近期要在黃海實彈演訓、這兩年共機、共艦不斷騷擾周邊海域、甚至包圍台灣揚言做大規模軍事演習，中國對台灣安全恫嚇非常具體。

吳崢強調，這樣的狀況下當然要強化自身防衛的能力，這才是保護國人的負責任政府該做的事，怎麼會鄭麗文這時候又幫中國講話、附和中共論調？這非常奇怪。

對於鄭麗文言論，吳崢提到，總統今天在記者會也有比喻，就好比在家裡裝監視器、安全系統，就有人跳出來說是挑釁小偷、挑釁強盜，怎麼會有這麼奇怪的言論？鄭麗文的談話非常不可思議，為何要幫中共講話，這就讓我們想起來，鄭麗文之前到中國錄影時，說來台海騷擾的共機、共艦，是因為對台海有管轄權。

吳崢認為，鄭麗文這種為共宣傳的言論，不曉得當上國民黨主席後有無改變論述，若還是抱持這種論調，對台灣主權、安全都有很大威脅，也會讓國人覺得不可思議。