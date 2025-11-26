台中知名機車行爆惡性倒閉　一票苦主崩潰「改車改到老闆跑路」

記者柯沛辰／綜合報導

台中烏日區知名機車行「微動力工坊」驚傳惡性倒閉，劉姓老闆積欠上百萬跑路，導致十幾名顧客付款後無法取回愛車，連廠商都受害，讓不少苦主在網上發文直呼「改車改到老闆跑路」、「這裡是18萬受災戶，歡迎蓋樓」、「有比我慘的嗎？」

「微動力工坊」在Google Maps上擁有4.6星好評，許多顧客都大讚：「老闆很nice，有什麼問題都會解答」、「老闆解說詳細」、「每次都覺得老闆以及工作人員都很親切」、「老闆人很客氣，技術好，收費也很划算」、「已經變忠誠顧客了，兩台車都在這邊改的，老闆手路不錯而且有問必答」。

有忠實顧客發文表示，自己在這間車行改車3年多，老闆給人的印象很好相處，不僅有問必答，沒有無法解決的問題，也不會推薦不該改的配件，很替顧客著想，所以他也陸續帶著朋友上門光顧，但今年「好像都變了」，從8月起開始拖欠訂購的輪胎，到現在直接人間蒸發，「真的蠻傻眼的...」

▲台中烏日區知名機車行「微動力工坊」驚傳惡性倒閉。（圖／翻攝自Google Maps）

根據《TVBS新聞網》報導，劉姓老闆四處欠債，總金額超過100萬，曾被銀行強制執行，車行倒閉後大門緊閉，許多車主無法取回愛車，還必須請其他車行幫忙打開鐵門，才終於將愛車救出。除此之外，受害的還有不少代墊零件費、直接借款的車友及同行。

一位馬力機廠商表示，劉姓老闆允諾分期3年攤還，但僅半年收款就出現障礙，讓他不得不依約將設備拖回，如今有人開啟鐵門，他連夜從屏東北上趕來，不惜翻倍價格請堆高機，也要將設備載走，就是怕錯過機會。

儘管車主們牽回愛車，但有些車仍缺少了各種零件，付錢叫的零件也沒有下文。為此，目前多名車主已經聯合向警方報案。