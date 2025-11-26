　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中知名機車行爆惡性倒閉　一票苦主崩潰「改車改到老闆跑路」

在 Threads 查看

記者柯沛辰／綜合報導

台中烏日區知名機車行「微動力工坊」驚傳惡性倒閉，劉姓老闆積欠上百萬跑路，導致十幾名顧客付款後無法取回愛車，連廠商都受害，讓不少苦主在網上發文直呼「改車改到老闆跑路」、「這裡是18萬受災戶，歡迎蓋樓」、「有比我慘的嗎？」

「微動力工坊」在Google Maps上擁有4.6星好評，許多顧客都大讚：「老闆很nice，有什麼問題都會解答」、「老闆解說詳細」、「每次都覺得老闆以及工作人員都很親切」、「老闆人很客氣，技術好，收費也很划算」、「已經變忠誠顧客了，兩台車都在這邊改的，老闆手路不錯而且有問必答」。

有忠實顧客發文表示，自己在這間車行改車3年多，老闆給人的印象很好相處，不僅有問必答，沒有無法解決的問題，也不會推薦不該改的配件，很替顧客著想，所以他也陸續帶著朋友上門光顧，但今年「好像都變了」，從8月起開始拖欠訂購的輪胎，到現在直接人間蒸發，「真的蠻傻眼的...」

 ▲▼台中烏日區知名機車行「微動力工坊」驚傳惡性倒閉。（圖／翻攝自Google Maps）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中烏日區知名機車行「微動力工坊」驚傳惡性倒閉。（圖／翻攝自Google Maps）

根據《TVBS新聞網》報導，劉姓老闆四處欠債，總金額超過100萬，曾被銀行強制執行，車行倒閉後大門緊閉，許多車主無法取回愛車，還必須請其他車行幫忙打開鐵門，才終於將愛車救出。除此之外，受害的還有不少代墊零件費、直接借款的車友及同行。

一位馬力機廠商表示，劉姓老闆允諾分期3年攤還，但僅半年收款就出現障礙，讓他不得不依約將設備拖回，如今有人開啟鐵門，他連夜從屏東北上趕來，不惜翻倍價格請堆高機，也要將設備載走，就是怕錯過機會。

儘管車主們牽回愛車，但有些車仍缺少了各種零件，付錢叫的零件也沒有下文。為此，目前多名車主已經聯合向警方報案。

在 Threads 查看
 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金唱片／3大賞入圍名單全公開！　43組藝人「評選標準曝光」
快訊／上班注意！　國1「4車追撞」後方塞爆
學生行動電源自燃！　台鐵車廂濃煙瀰漫畫面曝
快訊／毒蟲駕車闖平交道！　台鐵列車延誤
超商店員偷拆胸罩包裹「猛衝自拍到射」　洗好放回去
館長「善心富豪」人設假的！　錢都是股東的
「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼
ØZI不拜關二哥　路邊摸摸「超辣女友」直擊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

毒品通緝開汽車闖台鐵「沿鐵軌逃逸」撞壞設備　官方要求償

台鐵車廂「旅客行動電源自燃」濃煙瀰漫　區間車延誤22分鐘

天冷限定蔬菜好貴？　達人揭挑選密技：半斤能炒一大盤

台中知名機車行爆惡性倒閉　一票苦主崩潰「改車改到老闆跑路」

今晚雨擴大！　「下最多」地區曝

冬天去東京發熱衣反而容易中暑！　女星提醒1事更該注意

天琴颱風一路向西　最新路徑曝

快訊／清晨11.7℃新低　今晚變天雨最多

台電施工挖破水管　新北板橋、土城多處地區停水至今晨5：30

喜樂影城桃園A19店要熄燈了！最後一場電影明年1／4上映

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

高雄海霸王驚悚畫面曝！堆高機連人帶車4樓墜落...司機活活摔死

毒品通緝開汽車闖台鐵「沿鐵軌逃逸」撞壞設備　官方要求償

台鐵車廂「旅客行動電源自燃」濃煙瀰漫　區間車延誤22分鐘

天冷限定蔬菜好貴？　達人揭挑選密技：半斤能炒一大盤

台中知名機車行爆惡性倒閉　一票苦主崩潰「改車改到老闆跑路」

今晚雨擴大！　「下最多」地區曝

冬天去東京發熱衣反而容易中暑！　女星提醒1事更該注意

天琴颱風一路向西　最新路徑曝

快訊／清晨11.7℃新低　今晚變天雨最多

台電施工挖破水管　新北板橋、土城多處地區停水至今晨5：30

喜樂影城桃園A19店要熄燈了！最後一場電影明年1／4上映

毒品通緝開汽車闖台鐵「沿鐵軌逃逸」撞壞設備　官方要求償

快訊／台積電漲15元至1430　台股開盤大漲320點

以為拍姐弟戀！　短劇男星進組才知「女主角芳齡68歲」驚呆了

陸劇男神「鴛鴦浴濕身告白」靈動系女星！激吻40秒…害羞過程曝光

北士科外溢+社子島開發啟動　「漢皇韶光」搶佔北市AI首環新生活圈

高雄鳳山大貨車疑闖紅燈！小貨車攔腰撞上　現場冒大量煙塵

羅唯仁跳槽英特爾　半導體廠董事長：可能縮短學習曲線

偷吃人夫2年遭求償百萬　小三拒賠辯「你們沒離婚」

白宮前顧問：台灣、川普大勝利　賴清德1.25兆國防預算方向正確

語音直接加入聊天主介面　ChatGPT互動體驗全面升級

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

生活熱門新聞

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

天琴颱風最快今生成　模擬路徑曝

LINE「14款免費貼圖」限時下載！李珠珢、快樂小雞超Q

日本旅遊「千萬別洋蔥式穿法」！過來人曝正確穿搭

快訊／清晨11.7℃新低　今晚變天雨最多

華航「團票新公告」被激讚德政！網：不用被情勒了

快訊／「天琴」颱風生成！最新路徑曝

新北板橋、土城多處地區停水至今晨5：30

天琴颱風最快今晚生成　3波冷空氣接力「明晨探15度」

天琴颱風一路向西　最新路徑曝

舞力全開！國泰人壽首屆「創意舞蹈大賽」超燃登場

新版本「取消所有節日」換周休三日！PTT炸鍋

喜樂影城桃園A19店將熄燈　最後一場電影日期曝

更多熱門

相關新聞

「被吵男」砍鄰！英勇阿公遭刺心...搶命19天終轉出

「被吵男」砍鄰！英勇阿公遭刺心...搶命19天終轉出

台中市10月發生一起砍人兇案，一名林男因為認為鄰居陳婦發出噪音，憤而持刀砍人，還朝另名見義勇為鄰居施男刺擊胸口。70歲施男主動脈被刺傷，引起腦中風、水腦症，在加護病房住了19天才轉出。林男向檢警供稱，行兇過程都已不記得，再有意識已是坐在地上，檢方近日偵結起訴。

台鐵台中站旅客遭撞「卡在車底」　影響部分列車延誤

台鐵台中站旅客遭撞「卡在車底」　影響部分列車延誤

6年情斷心碎她決定凍卵　44歲抱娃圓夢

6年情斷心碎她決定凍卵　44歲抱娃圓夢

永續化不只減碳　飯店引藝術入空間打造文化層次

永續化不只減碳　飯店引藝術入空間打造文化層次

勤益科大學生搭電梯卡1、2樓間　原因曝光

勤益科大學生搭電梯卡1、2樓間　原因曝光

關鍵字：

微動力工坊台中烏日改車

讀者迴響

熱門新聞

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

快訊／賴清德投書宣布：台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

韭菜翻車！記憶體南亞科爆2646.45萬違約交割　今年上市最大筆

烏克蘭已同意和平協議　剩小細節要敲定

樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」

天琴颱風最快今生成　模擬路徑曝

LINE「14款免費貼圖」限時下載！李珠珢、快樂小雞超Q

台積電拖1個月才告羅唯仁　財經網紅揭原因

快訊／吃連鎖Buffet倒地！港籍婦搶救4天亡

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面