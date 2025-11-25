　
社會 社會焦點 保障人權

「被吵男」砍鄰！英勇阿公遭刺心忍痛制伏...ICU搶命19天終轉出

▲▼台中霧峰砍鄰居。（圖／記者許權毅攝）

▲台中霧峰10月砍人案偵結，行兇林男被依殺人未遂起訴。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市10月發生一起砍人兇案，一名林男因為認為鄰居陳婦發出噪音，憤而持刀砍人，還朝另名見義勇為鄰居施男刺擊胸口。70歲施男主動脈被刺傷，引起腦中風、水腦症，在加護病房住了19天才轉出。林男向檢警供稱，行兇過程都已不記得，再有意識已是坐在地上，檢方近日偵結起訴。

▲林男認為鄰居陳婦家發出噪音，憤而行兇。（圖／記者許權毅攝）

檢警追查，今年10月16日14時許，住在霧峰區中正路上某民宅的林男（23歲），質問鄰居陳婦（70歲）製造噪音，開口就問陳婦「吵什麼？」陳婦與另名鄰居施男都否認有噪音聲。

林男返回住家後，拿出水果刀返回陳婦家門，先朝站在門口的施男心臟處刺擊一刀，再朝陳婦臉部猛刺多下。施男忍痛上前阻止，緊緊拉住林男雙手，陳婦跌坐在地，也拚命抵抗，但林男仍不罷休，繼續揮刀攻擊，施男趕緊勒住林男脖子，陳婦再順利搶下刀械。

林男見到刀子已經被奪走，才終於停手不再掙扎，靠坐在現場。施男傷勢尤為嚴重，被醫護人員發現，有主動脈穿刺傷、左側血胸、右小腦中風併水腦症、呼吸衰竭等傷害；陳婦則是臉部有多處撕裂傷，所幸無生命危險。

林男被逮捕後，坦承有叫陳婦「小聲一點」，陳婦回答「不是我」，隨即返家，後來情況「沒有印象」，再有記憶時，就是坐在陳婦家地上。

▲一名鄰居施男遭林男刺擊心臟，傷勢嚴重，仍忍痛制伏林男。（圖／記者許權毅攝）

施妻在事發當時，看到陳婦負傷跑來求救，看見老公渾身是血，趕緊報案求救。施男被緊急送醫後，經手術後，在加護病房住了19天才轉出，保住一命。

案經檢方偵結，參以現場監視器拍下，林男持刀行兇過程。認定林男涉犯殺人未遂罪事證明確，近日起訴在案。

11/23 全台詐欺最新數據

