情緒失控持刀自戕！花蓮男「胸口插刀」血跡斑斑　警消破窗救人

▲男子情緒失控反鎖屋內持刀自戕，胸口還插著刀胸前血跡斑斑。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日，花蓮市1名男子深夜情緒失控，竟以蝴蝶刀猛力刺入胸口自殘，消防局接獲報案後，立即派遣自強分隊前往，由小隊長陳冠佑帶隊，隊員陳靖朋、陳定綸、楊竣翔到場支援。抵達時，男子已將大門反鎖，對外毫無回應，現場一度陷入高度危急狀態。



消防人員透過窗戶觀察，發現男子胸口明顯血跡外滲，疑似深度刀傷且可能隨時失血過多。警方與消防多次於門外勸說仍無回應，研判情況已刻不容緩，隨即決定強行破窗進入屋內，以避免男子生命迅速惡化。

▲情況緊急，警消破窗救人。



消防人員入內後，發現男子坐在椅子上，全身血跡斑斑，胸口仍插著一把刀，出血持續，情緒極度暴躁且行為失控。救護人員立即將刀具依原位固定，以防刀鋒移動造成致命性二度傷害，同時與勤區員警合力進行約束，確保男子及現場人員安全。

▲救護人員立即將刀具依原位固定並與員警合力約束送醫急救。



完成初步止血與急救處置後，警消合力將男子抬上救護車，評估雙側肺音，觀察刀具插入位置是否造成氣胸、血胸等危及性胸部傷害，後續持續監測生命徵象並緊急送醫救治，經急救後已無生命危險。



花蓮縣消防局呼籲：若家中有情緒低落、精神壓力或具自傷傾向的親友，務必多加關懷陪伴，並可善用生命線「1995」、張老師專線「1980」等社會資源，及早獲得協助，避免憾事發生。

