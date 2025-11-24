狗頭幫老大「瘋寬」陳屍殯儀館後方！心臟中彈現場留槍　警調查中

▲名間殯儀館旁發現槍傷男屍。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯、閔文昱／南投報導

南投縣名間鄉24日下午驚傳一名男子陳屍車內案件，地點位於名間殯儀館後方的自行車道。民眾發現一輛自小客車內有人倒臥不動、呼喊無反應，立刻報警；南投分局迅速派員到場，初步確認疑似為槍枝自戕案，現場留有一把槍，詳細死因仍待檢方相驗。

警方調查，死者是53歲吳姓男子，外號「瘋寬」，在濁水溪地區經營砂石買賣與地下賭場，並因以比特犬頭像作為「通行證」抽取規費，被外界稱為「狗頭幫」首腦。吳男過去多次涉入恐嚇、暴力討債、槍砲等案件，前年甚至因非法持有槍械接連被刑事局查獲，前科累累。

根據了解，吳男作風強悍，曾多次唆使小弟暴力討債，甚至涉及強押被害人、棍棒毆打、恐嚇「斷手斷腳」等惡行；其情史也備受關注，包含囚禁毆打想分手的女友、要求籌措金錢才肯放人等情節，皆曾被法院判刑。

警方表示，本案現場發現槍枝，初步排除他殺，疑似為吳男持槍自戕，但仍將調閱監視器、追查槍枝來源與死亡經過；全案已報請檢察官相驗，以釐清確切死因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995