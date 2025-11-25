　
社會 社會焦點 保障人權

角頭「瘋寬」遺體相驗　家屬認屍痛哭！友人：他對親友很照顧

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

南投名間鄉昨(24)日下午發生53歲吳姓角頭陳屍車內案件，現場留有槍枝，警方初步研判為自戕。今（25）日上午檢方會同法醫完成相驗，但對死因三緘其口未透露細節，死者家屬稍早認屍時情緒潰堤痛哭，友人也難接受噩耗。

▲吳男遺體今日上午在縣立殯儀館完成相驗，家屬進入冷凍庫確認身分後痛哭失聲。（圖／記者高堂堯攝）

▲吳男遺體25日上午在縣立殯儀館完成相驗。（圖／記者高堂堯攝）

一名民眾昨日下午路過名間殯儀館後車道時，發現停放的自小客車內有人倒臥，警方到場確認男子明顯死亡，身旁留有一把槍，研判疑似舉槍輕生。死者身分確定為外號「瘋寬」的吳姓角頭，他過去多次因恐嚇、暴力討債、槍砲等案遭警方查緝，其作風強悍，曾唆使手下以棍棒毆打、強押被害人；感情方面，亦多次因傷害、妨礙自由刑事案遭判刑。

▲吳男遺體今日上午在縣立殯儀館完成相驗，家屬進入冷凍庫確認身分後痛哭失聲。（圖／記者高堂堯攝）

▲吳男家屬進入冷凍庫確認身分後痛哭失聲。（圖／記者高堂堯攝）

吳男遺體今日上午在縣立殯儀館完成相驗，檢察官對死因、彈道及相關細節均未做任何說明，吳男家屬進入冷凍庫確認身分後痛哭失聲。其友人私下透露，吳男雖個性剛烈不羈，但對家人和朋友都非常照顧，死訊傳來讓他們都相當難過不捨。

據了解，吳男並非首次做出輕生行為，先前因殺人未遂等案件羈押於看守所期間，曾因擔心家中經濟狀況而以電視線纏頸自傷，所幸獄方及時發現，法院甚至裁定戒具約束以防再次尋短。至於此次是否與家計壓力或其他因素有關，仍待檢警調查釐清。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

角頭慘死家屬認屍痛哭！友人：他對親友很照顧

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

角頭「瘋寬」遺體相驗　家屬認屍痛哭！友人：他對親友很照顧

