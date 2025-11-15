太魯閣高山步道歲月靜好　山難救助協會3年更新繩索逾3千公尺

▲▼中華民國山難救助協會發揮專業，3年更新太魯閣高山步道繩索3350公尺。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

中華民國山難救助協會自民國105年起參與太魯閣國家公園管理處經營管理業務，認養太管處南湖大山步道及北二段步道，協助步道巡查及設施維護。112年至114年間，更階段性的系統協助分段汰換北二段、羊頭山、奇萊線及南湖大山線等各危崖處所安全確保繩索，計出勤約70人次、更換繩索長度計達3,350公尺。

太管處表示，協會出勤人員均具備有專業繩索架設技能，各個都是能執行艱難搜救勤務的專業技術人員，在該協會理事長林豐儀號召及秘書長廖銘潭的動員下，協會展現出高度的向心力，完成本項重要任務。秘書長表示，參與任務的教練們皆為義務幫忙，繩索也是由太管處提供或民間募集而來，為的就是以他們的專業提供給山友一條安全登山的路徑。

太管處指出，太魯閣國家公園幅員遼闊，感謝中華民國山難救助協會、中華民國山岳協會、台灣山盟公益協會、台中市第二信用合作社、社團法人台中市山岳會及花蓮第二信用合作社等單位共同協助認養園區南湖大山、北二段、畢祿山、羊頭山、屏風山、奇萊山及長春祠步道，使太管處的步道維護及管理工作在企業團隊的協助下能有更健全的規劃及資源。

歡迎更多的企業團體認養園區如合歡山北峰等步道，共同協助國家公園環境保護工作；也歡迎民眾及山友能透過太管處FB粉絲頁留言與管理處聯繫提供最新資訊，共同營造安全的登山環境。

