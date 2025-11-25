　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

院版財劃法遭杯葛！賴瑞隆批柯志恩欺負高雄：中央封殺法案 地方阻擾預算，拖累城市發展

▲▼財劃法,賴瑞隆,柯志恩,高雄,預算,法案。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

▲立委賴瑞隆痛批身兼高雄市黨部主委的國民黨立委柯志恩，在中央配合封殺法案。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

政治中心／綜合報導

立法院程序委員會今（25）日在藍白立委挾著優勢人數聯手表決下，封殺行政院版本《財政收支劃法法修正案》。對此，立委賴瑞隆痛批此舉將南北財政回歸公平分配的機會擱置；他也點名身兼高雄市黨部主委的國民黨立委柯志恩，在中央配合封殺法案，在地方放任黨籍議員阻擾市府預算付委，根本在欺負高雄人。

賴瑞隆表示，在野黨主導的《財劃法》修法在過去一年衍生種種亂象，其中「獨厚首都3%」的條文，不但重北輕南、重富輕貧、重藍輕綠，加劇南北資源失衡，更被發現公式出現嚴重錯誤，衝擊政府施政的穩定性與永續性。

賴瑞隆說明，行政院歷經多次與各地方政府溝通協調，並納入他與多位南部立委長期主張的「產業外部成本、土地面積、人口結構」等指標精神，提出院版修正案；盼能導正對南部極度不公平的分配結構，讓財政體系朝更合理方向修正。

賴瑞隆指出，藍白今日以「遲了一年」為由，再次挾人數優勢粗暴封殺，連列入議程、公開討論的機會都不肯給，形同關起民主大門、拒絕全國人民檢驗。

賴瑞隆強調，財政分配攸關國家長遠發展與區域平衡，對照在野陣營過去的修法過程：封殺率先提案的賴瑞隆版本、3分鐘草草出委員會、一小時內提出八個修正版本、杯葛陳其邁等地方首長發言機會，最後硬推一部讓高雄一年實質損失超過200億的惡法。如今卻以各種藉口封殺細膩討論的院版，顯見標準前後不一、態度極度不負責任。

賴瑞隆並點名立委柯志恩。他說，柯志恩日前才公開肯定院版條文，稱該法案可作為「朝野開啟討論的基礎，讓財劃法爭議早日畫上句點」，然而今日國民黨沒收財劃法討論機會，卻不見她為高雄人發聲，顯見依舊選擇黨意，背叛高雄市民；所有高雄人再次看清也絕對無法接受。

最後，賴瑞隆表示，高雄刻正面臨產業轉型、硬體發展關鍵時刻，藍白修惡財劃法造成重大衝擊，卻又沒收導正錯誤機會。面對不公不義的作為，他將和所有關心地方發展的夥伴站在一起，全力捍衛高雄與台灣的未來。

精舍命案！李威妻出庭暴哭　自責沒救死者：沒想到她會這樣離開
日本又發現熊殺人！　遺體「全身抓痕」
天琴颱風最快今晚生成！　明晨探15度
快訊／台中車站「女乘客遭列車撞上」！　夾縫隙滿臉血
快訊／台積電宣布提告羅唯仁

相關新聞

高雄日常！攤位阿伯「反問價錢」在地人笑噴

高雄日常！攤位阿伯「反問價錢」在地人笑噴

不少台灣人都認同南部人相當熱情，但最近有網友表示，雖然自己身為高雄人，但有時還是跟不上高雄人的腦迴路。他分享，日前在家對面的豆花攤買綠豆湯，做飲料的阿伯弄完後卻問他「多少錢？」讓他滿頭問號。阿伯才自爆自己不是老闆，只是住附近，看老闆不在，就直接上前幫忙裝，整段經歷荒謬又可愛，引發熱論。

院版《財劃法》蔣萬安喊先給試算　綠黨團嗆：故意裝媽寶沒有用

院版《財劃法》蔣萬安喊先給試算　綠黨團嗆：故意裝媽寶沒有用

金芭黎+保齡球館整棟將退場　在地：地價上看20億

金芭黎+保齡球館整棟將退場　在地：地價上看20億

作品太逼真！雕刻達人參賽作品遭扣關2天

作品太逼真！雕刻達人參賽作品遭扣關2天

高雄垃圾山再現！旗山也淪「廢棄物天堂」

高雄垃圾山再現！旗山也淪「廢棄物天堂」

財劃法賴瑞隆柯志恩高雄預算法案

