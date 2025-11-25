高雄人秒懂！買東西被攤位阿伯「反問多少錢」　全笑了：日常

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少台灣人都認同南部人相當熱情，但最近有網友表示，雖然自己身為高雄人，但有時還是跟不上高雄人的腦迴路。他分享，日前在家對面的豆花攤買綠豆湯，做飲料的阿伯弄完後卻問他「多少錢？」讓他滿頭問號。阿伯才自爆自己不是老闆，只是住附近，看老闆不在，就直接上前幫忙裝，整段經歷荒謬又可愛，引發熱論。

原PO在Threads直呼，高雄真的怪到不行，他身為高雄人卻還是跟不上當地人的腦迴路。會這麼說，是因為他在家對面的豆花攤買綠豆湯，攤位上的阿伯弄完後突然問他「多少錢？」讓他滿頭問號，「我想說什麼意思？我哪知道？」

結果阿伯才說，「蛤可是我也不是老闆捏哈哈哈哈！」讓原PO失笑反問「那你是誰啦？老闆勒？」阿伯才說自己住附近，看這攤老闆不在，但好像有人要買就來弄。最後兩人協議，「我們就哈哈哈哈哈說隨便啦給他30元。」

貼文引爆一大串「高雄人的神級互助行為」回憶，「上次回高雄買家裡附近超好吃的控肉飯，老闆太忙了叫我自己夾控肉自己包，我用到一半還有客人跟我點餐，我幫老闆做了四個控肉飯才走」、「我跟我朋友去左營的早餐店買早餐，那天要買比較多人份的，阿姨一個人忙不過來。我看了看、隨口說一句『要不要幫忙』，我就進去做我自己的早餐了（？），還有其他客人的（？）」、「真的耶！這是高雄日常，去買個炒飯，幫老闆接了十幾個訂單等著他炒，還幫他一張一張單排好。」

還有網友表示，「昨天在高雄路邊買東西，也是等不到老闆，東張西望後發現老闆在隔壁幫忙…我問老闆說那家店的老闆呢？他說：『我也不知道啊，好像是出去買東西了！』？？？？？老闆做完我的東西之後又跑回去幫忙…？？？？？？？？？？高雄就是這麼奇妙！？」

其他人見狀都笑翻，「超好笑好可愛哈哈哈哈」、「真正的老闆不在隨便賣」、「這要社區熟識度高，且足夠互信互重的地方才能這樣，某角度來說也滿令人羨慕的。」