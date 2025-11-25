勤益科大學生搭電梯「卡1、2樓間」　原因曝光：油氣濃度過高

記者游瓊華／台中報導

台中勤益科技大學昨（24）日驚傳電梯故障意外！5名學生上午準備搭電梯上課時，電梯卻突然停止，卡在一、二樓之間動彈不得，嚇得學生趕緊按鈴求救。校方獲報後火速趕抵現場，在5至10分鐘內將學生拉出脫困，所幸無人受傷，結束一場虛驚。

▲台中勤益科技大學昨（24）日驚傳電梯故障意外！5名學生上午準備搭電梯上課時，電梯卻突然停止，卡在一、二樓之間動彈不得。（圖／社會事新聞影音）



勤益科大總務長盧鴻華教授出面說明，事發在昨天上午10點多，當時幾位同學要到四樓教室上課，沒想到電梯才上升到二樓就突然停住。總務處接獲緊急通報後，同仁第一時間就趕到現場處理。「當時電梯停在一樓跟二樓中間，」盧鴻華表示，同仁立刻手動將電梯門打開，優先引導受困同學離開，確認學生安全後，隨即聯繫維護廠商前來檢修。

針對故障原因，盧鴻華解釋，該電梯原設計為油壓式貨梯，平時較少師生使用，由於其油壓系統的油井中，容易積累較濃的油氣，此次疑似就是因為油氣濃度過高，觸發了安全機制或導致零件運作異常而停止。

盧鴻華強調，學生受困時間約在5到10分鐘之間，校方人員處置迅速。他也補充，負責的電梯廠商每個月都會定期到校進行一次保養維護，此次事件後，已要求廠商針對油氣問題進行徹底檢查與改善，保障師生安全。