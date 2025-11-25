永續化不只減碳　飯店引藝術入空間、打造旅宿文化層次

▲台中福華大飯店榮獲國際 GSTC飯店認證，由荷蘭百年集團 Control Union 新加坡區總經理 Mr. Seth Wang 親自授證；台中福華飯店總經理徐國書代表受證。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中福華大飯店邁入30週年，以「永續光年」作為新階段主題，試圖在城市旅宿中建立更具時代感的永續軸線。飯店近年從能源管理到餐飲採購逐步調整，將環境友善概念融入日常營運，希望「款待」不再只是服務形式，而是旅館與所在城市之間的長久承諾。

在30週年前夕，飯店通過 GSTC 永續飯店認證，成為全台少數取得此標章的星級飯店。認證是依全球永續旅遊準則四大面向進行審查，包括永續管理、社會經濟、文化保存與環境影響，並由總部位於荷蘭、具百年歷史的 Control Union Certifications 審核。審查內容除檢視能源運用與管理機制，也關注對在地文化與員工權益的投入，過程涵蓋營運層面的實質行動與長期政策。

台中福華近年陸續汰換館內照明設備並導入智慧溫控系統，以減少館內電力及空調耗能。在餐飲領域，採用在地小農食材、縮短運輸距離，並配合循環餐具政策與廚餘再利用計畫，試圖從餐桌端落實減碳。飯店也強調人是永續的重要基礎，持續推動員工職涯發展制度，讓內部夥伴能在穩定的工作環境中成長。

為使永續理念不僅停留於環境議題，飯店以「藝術即生活」概念策展，與中部藝術家合作舉辦《蠟筆之華》特展，將公共空間轉化為可被停留與欣賞的文化場域，讓住客在移動的節奏中也能接觸藝術。在社會關懷方面，飯店長期與華山基金會及偏鄉學童公益團體合作，定期舉辦主題活動，從外展服務到物資支援，都把旅館角色視為城市的一部分，盼將影響力延伸至更多社區角落。

台中福華表示，永續將是下一個30年的主要方向，未來將持續推動綠色住宿、無塑餐飲等措施，希望在旅遊與消費模式快速變動的環境中，建立一套可長期實行的款待模式，讓旅客在入住時也能感受到永續行動帶來的日常溫度。