社會 社會焦點 保障人權

這盤「花生」太逼真！高雄雕刻大神參賽作品　遭日本扣關2天

▲▼曾慶棟ˋ 。（圖／翻攝自曾慶棟臉書）

▲雕刻大師曾慶棟的作品花生太逼真，竟遭日本海關扣關。（圖／曾慶棟提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名67歲藝術家把花生雕得太像真的，竟然驚動日本海關！木雕藝術家曾慶棟的作品《似真是假》日前寄往日本參加雕塑國際大賽，海關一看包裹內容物「疑似花生」，竟直接扣關兩天，直到拆封確認根本是木雕才放行。這件差點「卡關」的花生，最後不僅準時趕上比賽，還成功從全球作品中脫穎而出、入選決賽，目前正在日本藝術博覽館展出，替台灣藝術爭光。

▲▼曾慶棟ˋ 。（圖／翻攝自曾慶棟臉書）

▲雕刻大師曾慶棟。（圖／翻攝自曾慶棟臉書）

67歲的曾慶棟人稱「花生雕刻達人」，原本從事藍染創作，八八風災後在海邊看到大量漂流木，心中萌生「讓木材重生」的想法，在太太鼓勵下正式投入雕刻，還拜名師劉兆明為師，開啟他的雕刻人生。

因為自幼在農村長大，剝花生是他的童年日常。這份深刻記憶，讓他把花生變成創作主題。他從葉片到花生仁層層研究，花生殼的紋理、顆粒、甚至內層結構都精雕細琢，創作時常廢寢忘食，就是要做到「以假亂真」。

▲▼曾慶棟ˋ 。（圖／翻攝自曾慶棟臉書）

▲曾慶棟的雕刻作品。（圖／翻攝自曾慶棟臉書）

超逼真的花生讓親友嚇到不敢碰，也讓曾慶棟開始勇闖各大美展——從宜蘭、台中、台南到南投，屢屢獲獎，信心也越來越強。

今年10月，他以最新作品《似真是假》挑戰日本「第十一回雕塑國際大賽」，沒想到這顆花生太逼真，竟被日本海關以「疑似堅果」為由扣押，因日本嚴管堅果入境，一度讓他以為比賽要泡湯。所幸海關拆封後才發現是木雕品，立即放行，作品順利在10月30日抵達會場。

11月18日傳來好消息，作品成功入選全球37件決賽作品之一，在日本藝術博覽館公開展出，由民眾投票選出最終得獎者。

11/23 全台詐欺最新數據

這盤「花生」太逼真！高雄雕刻大神參賽作品　遭日本扣關2天

花生日本海關高雄雕刻曾慶棟

