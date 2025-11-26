　
    • 　
>
政治

台美對等關稅揭曉前　賴清德兌現軍購承諾：拋400億美元國防預算

▲▼總統賴清德主持114年11月份將官晉任授階典禮。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德拋出400億美元國防特別預算。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

回顧今年4月，總統賴清德提出5大因應台美對等關稅的政策中，包括提出「軍事採購清單」。近日，《金融時報》報導透露，台美雙方在對等關稅談判上已達成共識，傳出台灣承諾對美投資金額約4000億美元；而在台美關稅正式揭曉前，總統賴清德則於26日投書華盛頓郵報，宣布台灣政府將大幅增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。

近日，在台美對等關稅的議題上，《金融時報》報導透露，台美雙方已達成共識，台灣將協助美國發展晶片產業，換取關稅優惠待遇。消息人士還透露，台美關稅協議預計近期公布，台灣承諾對美投資金額約達4000億美元。

事實上，回顧今年4月份，美國政府宣布對等關稅，對台灣加徵32%關稅時，賴清德拋出5大因應政策，其中除了盤點對農、工、石油、天然氣等產品的大量採購計劃之外，還包括國防部提出「軍事採購清單」。

在今年雙十國慶，總統的演說中，賴清德也特別聚焦國防議題，他提及明年度，台灣的國防預算，按照北約標準，將超過GDP3%；並且也會在2030年前，達到GDP5%，展現守護國家的決心。

賴清德也說明，國防支出的增加，並非漫無目的，而是有應對敵情威脅的明確必要，也是發展國防產業的動力，透過新的國防預算。他也拋出三大目標，第一是加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構臺灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統；第二是加強引進、結合高科技及AI技術，建構智慧化防禦作戰體系，發揮不對稱戰略的嚇阻效能；第三，則是持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合作，厚植國防與軍工產業的實力。

近來，在台美關稅正式揭曉前，賴清德則於華盛頓郵報投書，正式向國際社會宣布，台灣政府將大幅增加台灣的國防預算，明年將升至國內生產毛額的3.3%，承諾在2030年提升至5％。他更強調，台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。

11/23 全台詐欺最新數據

430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

潘若迪遭女學生抓私密處！　「從後面直接來」爆氣當場報警

陳佩琪回應兩個太陽說！曝柯家超感激黃國昌　「沒他黨早就垮了」

黃國昌率團拜會日華懇　古屋圭司邀入高市早苗辦公室

政院版財劃法付委卡關！行政院遺憾　再籲立法院回頭是岸

院版財劃法遭杯葛！賴瑞隆批柯志恩欺負高雄：中央封殺法案 地方阻擾預算，拖累城市發展

藍推《國籍法》中配參政免放棄中國籍　綠黨團：公投發揮力量的時候

院版《財劃法》蔣萬安喊先給試算　綠黨團嗆：故意裝媽寶沒有用

嘆程委會變傅崐萁、黃國昌大冰箱　鍾佳濱酸：拿餿水菜出來表決

王義川嗆「我就是台灣國立委」　粉專酸：宣誓就職時怎不敢喊

台美關稅國防預算賴清德晶片產業投資計劃

