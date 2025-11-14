　
民生消費

蝦皮購物以科技強化消費者保護　榮獲數發部「友善電商」肯定

蝦皮購物以科技強化消費者保護，榮獲數發部「友善電商」肯定（圖／蝦皮購物提供）

▲憑藉三大指標表現亮眼！蝦皮購物榮獲數發部「友善電商」肯定，持續引領產業邁向更安全、友善未來。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

蝦皮購物憑藉「安全購物環境」、「消費者保護」與「企業永續經營」三大評選指標的卓越表現，榮獲數發部「友善電商」肯定，表揚其長期以科技強化消費者保護，並積極與政府單位合作，引領電商產業邁向更安全、友善未來的努力。

蝦皮購物長期投入資源成立個資保護與防詐專責團隊，以科技打造更安全的交易環境。具體作法包括透過 AI 圖像辨識與風險分析技術，搭配人工複查，建立雙層防護的防詐機制；並與數發部合作導入「物流隱碼」與帳號視訊驗證，強化個資保護與賣家身分查核。此外，平台也於2022年推出「蝦皮安心退」，由平台居中協助買賣雙方完成退換貨申請，減少溝通成本並確保交易透明，上線以來滿意度高達 93%，並有效減少消費爭議案件發生，消費者保護效果顯著。

蝦皮購物以科技強化消費者保護，榮獲數發部「友善電商」肯定（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物推動「環保無包裝」服務，目標於2025年底前累計將減少1.3萬公噸二氧化碳排。

平台亦長期推動永續電商，自 2022 年推出「店到店循環包裝」服務，今年更領先全台電商首創「環保無包裝」服務，讓賣家在出貨時無須再逐件包裝，大幅降低紙箱、膠帶與填充物的使用，買家取貨也能更輕便。目前已有78萬用戶選用「環保無包裝」，目標於年底前累計將減少1.3萬公噸二氧化碳排，相當於130萬棵樹一整年的碳吸收量！

蝦皮購物以科技強化消費者保護，榮獲數發部「友善電商」肯定（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物善用平台影響力與技術優勢，推動「環保無包裝」服務。

蝦皮購物也善用平台影響力與技術優勢，串聯公益團體並推動綠色行動，落實企業社會責任。與公益團體合作勸募已邁入第8年，全面免除公益團體成交手續費，至今已合作破百間公益團體，9月颱風重創花蓮之際，蝦皮公益第一時間攜手公益團體啟動勸募管道，協助社會資源快速匯集，展現數位公益的即時性與影響力。

蝦皮購物以科技強化消費者保護，榮獲數發部「友善電商」肯定（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物攜手22間公益團體二度包場兒童新樂園，超過千名弱勢孩童歡慶兒童節。

展望未來，蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰表示：「榮獲『友善電商』，是對蝦皮長期積極合作政府，致力打造安心又便利購物環境的最佳肯定。未來平台也將持續與政府協力，並與買家、賣家攜手，打造共榮共好永續電商。」

蝦皮購物以科技強化消費者保護　榮獲數發部「友善電商」肯定

關鍵字：

蝦皮購物友善電商網路購物

