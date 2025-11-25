　
社會 社會焦點 保障人權

千萬年收董座被戴綠帽！嬌妻趁他出差「帶鮮肉回豪宅」纏綿

▲陳姓男子去年1月邀已婚女業務吃火鍋，卻在飲料加入安眠藥趁機性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲董座努力出國賺錢，嬌妻卻帶鮮肉回豪宅發生關係。（示意圖／免費圖庫Pxhere）

記者柯振中／綜合報導

一名董座阿雄（化名）每年收入約千萬元，因為工作的關係，需要經常到大陸、美國等地出差，怎料嬌妻小琳（化名）竟愛上鮮肉潛水教練阿勇（化名），不但發生已發生關係，甚至還侵門踏戶進入阿雄的豪宅，行為相當可惡。法官經過審理後，判阿勇須賠150萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿雄是國內某企業的董事，2012年間與嬌妻小琳結婚，不過因為工作的關係，經常需要飛往大陸、美國等地出差，長時間不在台灣。雖然阿雄人常常不在，但物質上並沒有虧待小琳，不但購買了2處豪宅讓小琳居住，甚至連小琳與前夫所生的2名孩子都一起撫養。

不過，後來小琳聲稱，因為阿雄長期不在家陪伴，導致心理生病，因此拒絕行房。阿雄聽後信以為真，還對小琳感到愧疚，進而罹患憂鬱症、需要求助身心科。

沒想到，事後經過調查，阿雄才發現原來愛妻早已出軌，對象是鮮肉潛水教練阿勇，2人甚至還在他的台中豪宅幽會、調情與發生性行為，氣得他將阿勇告上法院。

對此，阿勇則喊冤，他與小琳是2024年間因打牌群組而認識，交往時間總共約為3個月，期間發生過5、6次性行為。在交往的過程中，並不曉得小琳有配偶，是分手以後接到阿雄的電話，才知道小琳已是人妻。

小琳則表示，在當牌友的過程中，阿勇就知道她已婚的身分。且2人的對話紀錄當中，曾提到「妳就該好好繼續當金絲雀」等話語，台中地院法官因此不採信阿勇的說法，最終判賠150萬元，全案仍可上訴。

11/23 全台詐欺最新數據

