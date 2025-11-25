　
地方 地方焦點

小世界發現大驚喜！桃園市兒童美術館　邀你玩轉尺度

▲桃園市兒童美術館「迷你蹦」邀你玩轉尺度

▲桃園市兒童美術館「迷你蹦」邀你玩轉尺度。（圖／兒美館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市兒童美術館(兒美館)25日舉行該館年度主題展覽「迷你蹦！Mini Boom !」開幕。文化局長邱正生表示，該展覽於2025年11月26日起至2026年3月2日止，以「袖珍」為題，從縮小的世界出發，探索觀看、創造與想像的關係，邀請觀眾重新思考生活中的尺度與可能。

展覽首先由「家」出發，以〈湧湧的玩具屋〉作為開場，從「玩具」這個與孩子親近的事物，展開「家」與「收藏」的思考。緊接著展出19世紀經典德國娃娃屋〈1800年的廚房〉，帶領觀眾穿梭回兩百年前的社會，該件作品不只是玩具，也曾是母親教導女兒家務的教具，見證家庭分工與性別角色的變化。展場中呈現多樣的「家」，從貴族沙龍、玩具屋到奇幻家園，展現家屋與社會的流變。

▲桃園市兒童美術館「迷你蹦」邀你玩轉尺度

▲Mini BOOM「迷你蹦」由「家」出發，以〈湧湧的玩具屋〉作為開場。（圖／記者楊淑媛攝）

接著展覽以「商店與世界」為主題，從家屋走向街廓，呈現袖珍博物館的商店系列藏品，帶領觀眾窺見過往街景中的生活風貌。本館典藏藝術家鈴木貴彥的〈全球商店計畫〉，關注全球化浪潮下逐漸消逝的小型商店，透過田野攝影與模型製作重現街角風景，讓觀眾重新觀看日常的細節，感受地方文化的流動。

藝術家唐唐發則以「市集」為靈感創作〈藝術擺攤〉，將臺灣常民生活的色彩搬進美術館，深入描繪各式物產的細微之處，打造繽紛趣味的市場世界，邀請孩子近距離觀察體驗，在遊戲中重新思考藝術與日常的關係。

▲桃園市兒童美術館「迷你蹦」邀你玩轉尺度

▲Mini BOOM！小世界發現大驚喜。（圖／兒美館提供）

藝術家謝佳瑜的〈夢幻藝品屋〉以「配件」為靈感，轉化台式藝品美學，以巨大化裝置邀請觀眾進入尺度翻轉的沉浸體驗。阿部乳坊以「身體的尺度」為題，結合擴增實境與即時影像，創作互動裝置，邀請觀眾透過身體感官翻轉視角，在虛擬與現實之間穿梭，展開一場跨越真實與想像的旅程。陳妍伶的〈我想說故事給你聽：七個微小世界的生活故事〉展出七件微型雕塑與動力裝置，探索物件與生活經驗的連結，讓觀眾從不同尺度觀看微小世界的生命故事。

「迷你蹦！Mini Boom !」從經典娃娃屋回顧袖珍文化的發展，延伸至大型裝置與互動作品，與孩子一同探討縮小世界所蘊含的觀看方式與想像力，在「縮小」與「放大」之間體驗觀看的轉換與想像的延伸。「袖珍」不意味「小」與「限制」，而是在尺度轉換之中，開啟觀看與感知的新維度，從微小之處蹦出無限的創造力與驚喜。

桃園市兒童美術館迷你蹦Mini BOOM

