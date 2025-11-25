　
    • 　
>
睡前不要靜心？TikTok爆紅「邪惡15分鐘」竟然讓人睡更好

▲▼睡眠,邪惡,品質,玩鬧,失眠,儀式感。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲TikTok網友分享「睡前邪惡時間」概念，鼓勵在睡前用無害的小惡作劇或搞怪行為釋放多餘能量，意外成為改善入睡品質的創意方法。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

多數人睡前都會努力營造平靜儀式，泡杯熱茶、洗個舒服的澡、看幾頁書，還會乖乖把手機放遠，希望能換來一夜好眠。但即便照著所有建議做，仍有不少人躺上床後還是睡不著。最近國外網站《Bustle》分享TikTok上一項名為「睡前15分鐘邪惡時間（evil time）」的創意做法引發討論，有人甚至說：「這會徹底改變你的睡眠品質。」乍聽浮誇，其實背後藏著讓大腦放鬆的心理機制。

什麼是「邪惡時間」？TikTok用戶爆紅分享

TikTok創作者@banjolord99在影片中表示，他的睡眠秘訣，就是在睡前安排15分鐘的「邪惡時間」。所謂邪惡，並不是滑手機或吃宵夜，而是「釋放你內心調皮、幼弟幼妹的那一面」。

他建議，把平常壓抑的精力用最無害、最幼稚的方式爆發，像是拿枕頭輕敲室友、把藍芽喇叭藏起來放最糟糕的歌、或是在家裡突如其來上演迷你惡作劇。他笑說：「你會睡得更好，而且被你折磨的人最後也會原諒你，甚至覺得很有趣。」

這段影片已累積超過65萬觀看，底下留言更是一片共鳴。「我超愛，讓我反而更放鬆」、「這是我保持年輕的祕訣」、「根本是大人版的睡前精力暴衝（adult zoomies）」。

為什麼「邪惡時間」能改善睡眠？

雖然影片帶著戲謔感，但本質上，它點出一件事，很多人睡不著，是因為身體能量過剩或大腦太興奮。

有人分享，他會趁另一半在浴室時，把喇叭排程播放奇怪的音樂；也有人會假裝要伴侶回到他身邊，只是為了惡搞一下；還有人會把家裡燈全部關掉，把房間變成簡易鬼屋，從角落跳出來嚇人。這些行為看似幼稚，但其實能在短時間內釋放大量能量，幫助身體轉換狀態。

對室友或兄弟姊妹來說，「邪惡時間」更是生活趣味來源。一位網友分享她跟妹妹以前的日常：「我會直接把她的毯子抽走、把燈開著、門敞著，然後把毯子丟在走廊，最後自己鎖房間睡覺。10/10推薦，我真的很懷念那段時光。」

就算一個人，也能擁有自己的「邪惡時間」

有人笑說這聽起來很「對單身不友善」，但其實完全不需要有伴侶或室友才能體驗邪惡時間。你可以傳一個故意惹人翻白眼的訊息給好友、也可以跟自己的寵物玩瘋、甚至可以在網路上參加一場「無害的小爭論」，總之，就是讓腦袋把堆積整天的壓力用「荒謬方式」清掉。

許多網友表示，他們只要睡前進行一點小小「惡作劇能量釋放」，就能瞬間轉換心情，讓睡意更快來臨。

11/23 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

睡眠邪惡品質玩鬧失眠儀式感

