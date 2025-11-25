唱響南島文化！台東大學領軍原青登國際舞台　展現台灣原民文化力

▲台東大學領軍原青登國際舞台。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

國立台東大學原住民族教育及社會發展研究中心，本月14日帶領15位全國大專原住民族青年領袖，前往紐西蘭參加全球最大原住民族教育盛會「世界原住民族教育研討會」（WIPCE），在國家遊行與會場活動中，以多元族群服飾與歌聲成功吸引國際關注，展現台灣原住民族文化能量。

此次出訪是教育部首次推動的「全國大專校院原住民族青年領袖出國交流計畫」，由台東大學與東華大學共同承辦的區域原住民族學生資源中心執行。青年們自今年5月起完成多場訓練，包括族群文化、國際禮儀、公共議題等課程，並與帛琉及吐瓦魯駐台大使交流，為國際參與建立基礎。

在WIPCE開幕遊行中，台灣隊伍身著阿美、排灣、泰雅等族群服飾，以族語歌謠向世界展現文化特色，沿途民眾紛紛停下腳步拍照、互動。台北經濟文化辦事處陳詠韶處長亦到場鼓勵。

研討會中，台中教育大學周玉龍以「全民原教」政策為題發表演說，分享台灣在教育推動上的成果。他表示，教育能治癒創傷、賦能族群，是促進多元共榮的重要力量。

除了正式會議，台灣代表團也設置主題攤位，呈現教育、青年與科技相關議題，並透過阿美族毛球手作與族語歌謠表演與國際夥伴互動，場面熱烈。

行程最後，團隊前往懷卡托大學交流，參訪毛利傳統建築並入住當地新落成的 marae，在儀式與文化體驗中，深化兩地原住民族關係。

台東大學區域原資中心主任熊同鑫表示，此次國際參與讓青年以行動向世界介紹台灣原住民族文化，期盼他們未來把經驗帶回部落與校園，成為推動原教的新力量。