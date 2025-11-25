　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「媳婦逼我兒去勢」婆婆看診狂抱怨　泌尿醫1句話結局逆轉

▲▼下體、褲襠。（圖／記者李佳蓉攝）

▲泌尿科醫師蕭子玄表示，男性結紮只是將輸精管截斷，讓精蟲無法通往體外，睪丸依然正常運作，還是會製造男性荷爾蒙，完全不會影響性能力。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

37 歲「阿雄」因婚後育有2女，因此夫妻日前討論有無結紮必要，沒想到不小心被長輩得知後，婆婆擔心兒子被「去勢」，與媳婦意見相左鬧心結，直到泌尿科醫師向長輩說明結紮諸多優點後放下成見，阿雄也與醫師溝通後，決定採用「微創結紮手術」，讓夫妻倆往後不再擔心鬧出人命了。

亞洲大學附屬醫院泌尿科主任級醫師蕭子玄指出，其實這對夫妻之前就有結紮的打算，直到最近因太太月經來晚了，讓他們驚嚇以為要當「三寶爸媽」，所幸最後證實只是假警報，但也讓夫妻倆更加堅定要「綁起來」避免意外，沒想到在討論過程中被觀念保守的長輩得知，心疼兒子的婆婆還為此對媳婦頗為不諒解，擔心兒子被「去勢」後會「雄風不再」。

▲蕭子玄,亞大附醫。（圖／亞大附醫提供）

▲蕭子玄提醒，結紮並不是「術後立刻完全避孕」，因為輸精管中仍有殘留精蟲，因此需要在術後三個月回診做精液檢查。（圖／亞大附醫提供）
直到日前公公因攝護腺肥大問題前來泌尿科就醫，過程中，陪同就醫的婆婆無意間抱怨兒媳價值觀「太新潮」，竟然「逼兒子去結紮」，醫師聽到後，連忙解釋男性結紮只是將輸精管截斷，讓精蟲無法通往體外，睪丸依然正常運作，還是會製造男性荷爾蒙，完全不會影響性能力。

經過醫師背書後，長輩才決定尊重子女意願，阿雄也同意採用「微創結紮手術」。醫師說明手術過程中，會使用特殊器械穿刺陰囊表皮製造微小開口，再將輸精管拉出進行結紮，以降低傷口感染、血腫的機率，恢復快，只需局部麻醉便能完成整個過程，全程大約30分鐘左右。

蕭子玄強調，結紮並不是「術後立刻完全避孕」，因為輸精管中仍有殘留精蟲，因此需要在術後三個月回診做精液檢查，確認已經沒有活動精蟲，也就是俗稱的「空包彈」狀態，這樣才算真正達到避孕效果，在這段期間仍須使用其他避孕方式，以免還未完全「清管」就發生意外。

11/23 全台詐欺最新數據

