建築工5m高墜落「臉骨全碎」毀容　醫刀下不留1條疤奇蹟重塑

46歲王姓建築工日前在工地施工時，因腳下濕滑，不慎從五公尺高的平台失足墜落，臉部首當其衝直接撞擊地面，造成多處顏面骨粉碎性骨折，嘴唇深度撕裂，整張臉瞬間腫脹變形，面目全非，嘴唇也嚴重撕裂，連話都說不清楚。所幸經亞洲大學附屬醫院整形外科團隊施以「隱形切口」重建手術，不僅未在臉上留下任何疤痕，更成功讓他重拾帥氣臉龐，他感動地說：「我終於有勇氣再看自己的臉了！」

亞大附醫整形外科主治醫師鄭旭棠表示，患者到院時除了臉部重創，還合併雙腿股骨骨折，傷勢嚴重。顏面骨折不僅是外觀問題，更可能影響咬合、說話甚至視力，是對生活影響深遠的傷害。這類高處墜落、車禍等高能量外傷，常導致臉部細緻的骨骼碎裂，患者會快速出現腫脹、瘀青、複視及神經壓迫造成的麻木感。

醫療團隊在確認王男腦部與頸椎無虞，並由骨科團隊優先固定其雙腿骨折後，立即由整形外科接手進行極具挑戰的顏面重建。鄭旭棠醫師決定採用「隱形切口」手術，從口腔內及眼下結膜處動刀，在狹窄的視野下，精準地將碎裂的上、下頷骨及顏面骨骼復位，並以可吸收式骨釘骨板固定，整個過程不在臉上留下任何外露傷口。

手術相當成功，王男術後恢復良好，臉上看不出刀疤，連護理師都驚呼「像沒開過刀一樣」。隨著腫脹消退，他不僅恢復正常咬合與進食功能，凹陷的臉部輪廓也回復原狀。他笑稱，本以為這輩子臉會歪掉，幸好遇到願意細心雕琢的醫療團隊。

鄭旭棠提醒，高處工作者是顏面骨折高風險群，若意外後出現臉部持續腫脹、咬合不正或複視等症狀，應立即就醫，拖延不僅增加治療難度，更可能造成永久性損傷。現代顏面重建技術已能兼顧功能與美觀，助患者重拾信心，回歸正常生活。