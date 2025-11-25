粉專怒：吳怡農何德何能選市長？　充其量比較帥的連勝文

▲「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

已表態投入台北市長選戰的壯闊台灣創辦人吳怡農，近日受訪時的一番談話，提到如果黨內操盤手、名嘴這麼會選，大罷免不會有這樣的結果，引起黨內支持者不滿。對此，粉絲專頁脫北者冰狼25日發文指出，「這次要出來選市長，你何德何能，你的資歷選個議員練基層還可以」，認為吳充其量就是長得比較帥、資歷比較好的連勝文。

吳怡農近日受訪時，被問到「過往被批評佛系打法，因此很多人不支持你選」。吳直言，如果這些黨內操盤手、名嘴這麼會選，大罷免不會有這樣的結果，「我們沒有爭取到社會的支持」，傳統政黨其實無意中，已經跟社會大眾有些脫鉤，這是所有政黨面臨的危機。不過，此番言論，馬上引起黨內支持者的反彈。

粉絲專頁脫北者冰狼25日發文表示，好不容易大罷免翻頁了，哪壺不開提哪壺，據粉專發文者所知，民進黨跟罷免本來的關係就很既要又要，要維持罷免主體性，又需要民進黨資源幫忙。這種狀態下根本沒辦法完成整合，有政治經驗跟基本常識都知道精準罷免成功率高很多，但公民已經先行，綠營怎麼可能拋下公民？

粉專反問，「倒是你吳怡農，我一直覺得你憑什麼在那個位置」。粉專表示，吳選了兩次立委，一次跟蔣萬安，輸掉無可厚非，一次跟烙跑王鴻薇選，那時候怎麼打選戰的？不提烙跑，不提王鴻薇多雷，在那邊用烏托邦的方式打選戰，結果是什麼？輸了，輸給0秒烙跑的王鴻薇，吳的選戰成績是0勝2敗，民進黨跟支持者是看戰功的，吳有什麼戰功？

粉專表示，這次要出來選市長，何德何能？吳的資歷選個議員練基層還可以，沒有基層經驗，沒有贏過選戰，「你的長處是什麼？一張帥臉？」

粉專坦言，講白了要不是他是吳乃仁的姪子，憑什麼在那邊跟人家喊要選台北市長？感覺充其量就是長得比較帥、資歷比較好的連勝文而已，網路還一堆疼惜他的支持者，說什麼不要被台北人糟蹋，「拜託，我還比較疼惜綠營的台北市民勒」。