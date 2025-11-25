　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

粉專怒：吳怡農何德何能選市長？　充其量比較帥的連勝文

▲▼罷團剷除黑芯、山除薇害和民進黨台北市黨部今晚在榮星花園噴水池廣場園舉辦「台北同意罷」大造勢。民防智庫「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農、民進黨立委王義川、吳沛憶、吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）

▲「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

已表態投入台北市長選戰的壯闊台灣創辦人吳怡農，近日受訪時的一番談話，提到如果黨內操盤手、名嘴這麼會選，大罷免不會有這樣的結果，引起黨內支持者不滿。對此，粉絲專頁脫北者冰狼25日發文指出，「這次要出來選市長，你何德何能，你的資歷選個議員練基層還可以」，認為吳充其量就是長得比較帥、資歷比較好的連勝文。

吳怡農近日受訪時，被問到「過往被批評佛系打法，因此很多人不支持你選」。吳直言，如果這些黨內操盤手、名嘴這麼會選，大罷免不會有這樣的結果，「我們沒有爭取到社會的支持」，傳統政黨其實無意中，已經跟社會大眾有些脫鉤，這是所有政黨面臨的危機。不過，此番言論，馬上引起黨內支持者的反彈。

粉絲專頁脫北者冰狼25日發文表示，好不容易大罷免翻頁了，哪壺不開提哪壺，據粉專發文者所知，民進黨跟罷免本來的關係就很既要又要，要維持罷免主體性，又需要民進黨資源幫忙。這種狀態下根本沒辦法完成整合，有政治經驗跟基本常識都知道精準罷免成功率高很多，但公民已經先行，綠營怎麼可能拋下公民？

粉專反問，「倒是你吳怡農，我一直覺得你憑什麼在那個位置」。粉專表示，吳選了兩次立委，一次跟蔣萬安，輸掉無可厚非，一次跟烙跑王鴻薇選，那時候怎麼打選戰的？不提烙跑，不提王鴻薇多雷，在那邊用烏托邦的方式打選戰，結果是什麼？輸了，輸給0秒烙跑的王鴻薇，吳的選戰成績是0勝2敗，民進黨跟支持者是看戰功的，吳有什麼戰功？

粉專表示，這次要出來選市長，何德何能？吳的資歷選個議員練基層還可以，沒有基層經驗，沒有贏過選戰，「你的長處是什麼？一張帥臉？」

粉專坦言，講白了要不是他是吳乃仁的姪子，憑什麼在那邊跟人家喊要選台北市長？感覺充其量就是長得比較帥、資歷比較好的連勝文而已，網路還一堆疼惜他的支持者，說什麼不要被台北人糟蹋，「拜託，我還比較疼惜綠營的台北市民勒」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃子佼不用入獄！　改判理由曝
樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問
台大學霸遭通緝40年！照片曝光　查扣台灣上億資產
快訊／祈錦鈅認了離婚！　婚變原因曝
生日變忌日！男遭2人爆頭亡
小S二女兒滿18歲了！生日趴「解放細肩帶」超仙
不去日本！他曝不少陸人改飛「這1國」　一票台人撞期：崩潰中
吳怡農稱黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　李正皓嗆：差不多就

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中美對抗仍可對話　黃國昌：兩岸能否秉持善意盡量溝通

吳怡農批綠大罷免預測脫節　詹為元：當時不跳出來說賴清德錯？

高市早苗民調飆高　小笠原欣幸：能否保持言行穩定性是關鍵

黃國昌率青年團訪日　柯文哲籲：中日衝突應理性對話非火上加油

等嘸行政院版《財劃法》試算表　賴士葆：莊翠雲說算不出金額

痛批吳怡農馬後炮批評大罷免操盤手　楊蕙如：投票前屁都不敢放

國旅補助「看得到吃不到」　卓榮泰：明年3月起平日、生日都有優惠

吳怡農指「輝達不算政績」　藍議員諷：翡翠水庫鋪滿光電才算？

藍醞釀為中配修國籍法　劉世芳：修法排除特定國家才是標籤化

周玉蔻轟林飛帆：只寄國防小橘書有什麼用　不擔心最後變垃圾山？

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

中美對抗仍可對話　黃國昌：兩岸能否秉持善意盡量溝通

吳怡農批綠大罷免預測脫節　詹為元：當時不跳出來說賴清德錯？

高市早苗民調飆高　小笠原欣幸：能否保持言行穩定性是關鍵

黃國昌率青年團訪日　柯文哲籲：中日衝突應理性對話非火上加油

等嘸行政院版《財劃法》試算表　賴士葆：莊翠雲說算不出金額

痛批吳怡農馬後炮批評大罷免操盤手　楊蕙如：投票前屁都不敢放

國旅補助「看得到吃不到」　卓榮泰：明年3月起平日、生日都有優惠

吳怡農指「輝達不算政績」　藍議員諷：翡翠水庫鋪滿光電才算？

藍醞釀為中配修國籍法　劉世芳：修法排除特定國家才是標籤化

周玉蔻轟林飛帆：只寄國防小橘書有什麼用　不擔心最後變垃圾山？

三天逮7人！永康警啟用唾液快篩揪毒駕　查扣80g毒品狠打零容忍

淡水黑狗戴墨鏡乖坐超吸睛　網憂是「靠噱頭討賞」

中美對抗仍可對話　黃國昌：兩岸能否秉持善意盡量溝通

吳怡農批綠大罷免預測脫節　詹為元：當時不跳出來說賴清德錯？

中國遊客取消潮？　外媒揭「真實數據」：對日衝擊有限

師大商圈白晝竊案！慣竊闖印度餐廳搜括5.8萬　老母面前被上銬

高市早苗民調飆高　小笠原欣幸：能否保持言行穩定性是關鍵

飛沖繩遇GU感謝祭！外套735塊「台灣定價42折」他驚：還不買爆

卡司陣容全公開　原音與現代聲響交織花蓮FaliFali震撼三天

黃子佼藏兒少性影像二審改判緩刑理由曝　已全數賠償37被害人

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

政治熱門新聞

最新民調輸謝龍介　林俊憲哭笑不得：奇怪民調、我會輸給他？

黃國昌將出訪！柯文哲回黨坐鎮

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

賴清德：春節9天連假　醫院診所開診加成30%到100%

賴清德稱台人有錢有閒　藍轟綠惠帝：何不食肉糜

2026台南市長民調贏林俊憲　謝龍介：國民黨快談定提名辦法了

蘇巧慧：我不斷為新北市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

吳怡農稱黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　李正皓嗆：差不多就好

陳智菡：北市議員選戰不覺得被禮讓　國民黨超額提名吃不到民眾黨選票

「大陸不是外國籍我非常訝異」　劉世芳：等於變相承認台灣是中國

吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤

市府規定子公司資本額8億　輝達副總驚：這麼小

陸軍「將官盃」今79幹部參與　呂坤修：唯有持續訓練才能發揮戰力

美26州在台設立辦事處　林佳龍：只是剛開始！台美關係快速提升

更多熱門

相關新聞

吳怡農稱黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　李正皓嗆：差不多就好

吳怡農稱黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　李正皓嗆：差不多就好

已表態投入台北市長選戰的壯闊台灣創辦人吳怡農24日被問到「過往被批評佛系打法，因此很多人不支持你選」，他直言，如果這些黨內操盤手、名嘴這麼會選，大罷免不會有這樣的結果，「我們沒有爭取到社會的支持」，傳統政黨其實無意中，已經跟社會大眾有些脫鉤，這是所有政黨面臨的危機。此言論引起民進黨支持者不滿，媒體人李正皓發文批評「差不多就好，吳怡農」。民進黨立委沈伯洋則表示「首先，你要有操盤手.....但是連我都沒遇過操盤手啊…」。

吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤

吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤

「我是台北最需要的候選人」　吳怡農提蔡英文、柯文哲票數曝參選心聲

「我是台北最需要的候選人」　吳怡農提蔡英文、柯文哲票數曝參選心聲

被徐國勇點名是台北市長好人選　王世堅簽名手滑：我不敢啦

被徐國勇點名是台北市長好人選　王世堅簽名手滑：我不敢啦

游盈隆點蔡英文選台北　王世堅「確實國內最強」：但應尊重她意願

游盈隆點蔡英文選台北　王世堅「確實國內最強」：但應尊重她意願

關鍵字：

吳怡農台北市長選戰爭議大罷免政治評論

讀者迴響

熱門新聞

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

即／習近平晚間與川普通話

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

北韓3高中生「性侵殺害女軍人」遭立即處決

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

臺雅老董猝死曝光婚外情　手機驚爆天價金援小三

黃明志「看上60萬健身辣模」！

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面