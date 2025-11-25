　
生活 生活焦點

周休三日「絕對會被打槍」　大票戳破現實：1狀況比較有希望

▲▼人潮,信義區,信義威秀,經濟,逛街,錢潮,商機（圖／ETtoday資料照）

▲上班族直呼，「周休三日」才是工作與生活的完美平衡。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

從9月底教師節、國慶日到中秋節，許多民眾非常享受周休三日的心靈放鬆。而最近有網友在「公共政策網路參與平台」提案「周休三日」，政府12月7日前必須回應。對此，大票網友坦言，一定又會像2023年被打槍，反而直言「工時縮短半小時至一小時可能還比較好」、「只要上班6小時就好」。

一名網友在Dcard表示，其實「周休三日」提案不是第一次了，2023年也有人提案過，但最後因為缺工問題未獲通過，這讓原PO直呼，確實周休三日很棒，但各方現實面來說，還有諸多細節要討論，「尤其是領時薪的勞工等於收入會直接被影響，還有減薪和缺工的問題。」對此，原PO好奇拋問大家看法「有機會實施嗎？」

留言之中，幾乎所有人搖頭直言，「不可能，政府是站在資方那邊的」、「不可能實施啦，到時候就出來回應整合各方意見，現階段實行窒礙難行就解決了」、「老闆們一定反對」、「不可能，台灣超級缺工」、「我只關心薪水」、「有人覺得台灣勞工假太多，不可能實行」。

也有人認為，「倒是希望可以縮短工時只要上班6小時就好」、「怎可能三天，你減少點工時還比較有點希望」、「工時縮短半小時至一小時可能還比較有希望一點，周休三日希望不高」、「完全沒機會，不如照其他人提議一天工時縮短為6小時」。

事實上，有網友2023年就曾提案「讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家」，雖當時連署通過，當時行政院人事總處回應，經徵詢相關機關、團體並蒐集各界意見，多數不贊成本案提議，爰不予參採，理由說明如下：

1、周休三日實施攸關人民生活作息、工商運作、運輸調度、金融結匯、股市交易及學生受教權益等問題，影響層面甚廣。

2、目前未有其他國家公、私部門全面實施周休三日經驗，且僅有極少數國家試辦部分政府機關周休三日案例，尚缺乏實施周休三日對政府機關行政運作效能、人員健康狀況，及業務推展影響經驗或統計分析數據可供參考。

3、基於政府機關負有遂行公共任務責任，且須維護為民服務品質，在公共行政、產業、教育等面向條件及配套措施未臻完備前，實不宜貿然全面實施周休三日。

勞動部當時也回應，經開會討論，除涉及諸多法規須修正外，對於勞雇雙方、國家整體經濟、交通、醫療、照護、治安、國防、民生等各方面的運作，以及學生的受教權等均有重大影響，需有周延配套並取得社會高度共識下，始有辦法進一步討論。

11/23 全台詐欺最新數據

有民眾在「公共政策網路參與平台」提案「周休三日」，超過5000人附議通過，政府12月7日前必須回應。不過，有網友2023年就曾提案「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」，雖當時連署通過，但被行政院人事總處以3點理由否決。

