周休三日連署通過　「2年前就被政院打槍」原因曝

記者陳俊宏／綜合報導

有民眾在「公共政策網路參與平台」提案「周休三日」，超過5000人附議通過，政府12月7日前必須回應。不過，有網友2023年就曾提案「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」，雖當時連署通過，但被行政院人事總處以3點理由否決。

當時行政院人事總處回應，經徵詢相關機關、團體並蒐集各界意見，多數不贊成本案提議，爰不予參採，理由說明如下：

1、周休三日實施攸關人民生活作息、工商運作、運輸調度、金融結匯、股市交易及學生受教權益等問題，影響層面甚廣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2、目前未有其他國家公、私部門全面實施周休三日經驗，且僅有極少數國家試辦部分政府機關周休三日案例，尚缺乏實施周休三日對政府機關行政運作效能、人員健康狀況，及業務推展影響經驗或統計分析數據可供參考。

3、基於政府機關負有遂行公共任務責任，且須維護為民服務品質，在公共行政、產業、教育等面向條件及配套措施未臻完備前，實不宜貿然全面實施周休三日。

▼您支持周休三日嗎？（示意圖／記者周宸亘攝）



勞動部當時也回應，經開會討論，除涉及諸多法規須修正外，對於勞雇雙方、國家整體經濟、交通、醫療、照護、治安、國防、民生等各方面的運作，以及學生的受教權等均有重大影響，需有周延配套並取得社會高度共識下，始有辦法進一步討論。

有網友今年8月25日在公共政策網路參與平台提案，提議推動「四日工作制，每周上四天班放假三天」，並且條列出周休三日的優點，分別是提升工作與生活平衡、吸引與留住人才、環保與節能效果，以及長遠看來可能促進創新。

提案者表示，短期而言這種政策可能受到中小企業反彈，無法跟鄰近國家競爭，導致產業產能面臨下降、勞工面臨薪資下降等危機；不過，從英、日、冰等等國的研究實例來看，長期而言產能非但不會下降，也有助於提升勞工幸福感，對於保護勞工身體、心理健康等有正面影響。

由於該提案已超過5700人附議，今年10月7日已通過，機關必須於12月7日前回應。對此，勞動部長洪申翰24日指出，勞動部目前正在收集各方意見的階段，對不同勞工類型和企業類型的意見，進行相關評估，也在制度上進行更多的思考和了解。