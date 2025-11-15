她靠一招烹調青菜被讚「上班族救星」！免開伙4分鐘搞定

▲有民眾操作微波爐，結果發現微波出來的青菜不輸燙青菜。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

近年忙碌上班族追求快速又健康的飲食方式，微波爐烹調蔬菜成為熱門做法。近日一名網友在臉書社團分享以微波料理空心菜的步驟，成品口感爽脆，引發大量討論。

原PO在臉書社團「我愛全聯 - 好物老實說」分享，自己試用空心菜實驗後驚喜於成品口感與便利性，分享作法後獲多方回應。貼文提到，只要前一晚將菜切好並預先調味，隔日中午放入微波加熱即可享用。

原PO強調，不用把菜瀝太乾，四分鐘左右即可熟而不軟，有助上班族在工作日快速補充蔬菜攝取。該做法因簡便而受到追捧，成為不少人午餐的短時料理選項。

網友討論熱烈，紛紛分享其他適合微波的蔬菜與變化料理，包括地瓜葉、紅鳳菜、櫛瓜、絲瓜、菠菜、綠花椰及杏鮑菇等；有人建議搭配薑片、蒜末、黑胡椒或少許鹽調味，也有人提到微波南瓜薄片或高麗菜後甜味更明顯。多數留言認為掌握火力與時間關鍵後，微波蔬菜既能保留口感又省工，適合想兼顧營養與效率的族群。

事實上，日本營養師平井千里曾表示，微波加熱的優點在於加熱速度快，時間越短越不易破壞營養素。且與水煮或燉煮相比，微波烹調不需大量用水，能減少水溶性維生素如維生素C的流失。因此，微波蔬菜在忙碌生活中，是一種兼顧營養保存與烹調效率的可行方法；不過她同時提醒，應視蔬菜種類與切法調整火力與時間，以免過熟影響口感或營養。