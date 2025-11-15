　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她靠一招烹調青菜被讚「上班族救星」！免開伙4分鐘搞定

▲青菜,蔬菜,炒,拌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲有民眾操作微波爐，結果發現微波出來的青菜不輸燙青菜。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／柯振中報導

近年忙碌上班族追求快速又健康的飲食方式，微波爐烹調蔬菜成為熱門做法。近日一名網友在臉書社團分享以微波料理空心菜的步驟，成品口感爽脆，引發大量討論。

原PO在臉書社團「我愛全聯 - 好物老實說」分享，自己試用空心菜實驗後驚喜於成品口感與便利性，分享作法後獲多方回應。貼文提到，只要前一晚將菜切好並預先調味，隔日中午放入微波加熱即可享用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO強調，不用把菜瀝太乾，四分鐘左右即可熟而不軟，有助上班族在工作日快速補充蔬菜攝取。該做法因簡便而受到追捧，成為不少人午餐的短時料理選項。

網友討論熱烈，紛紛分享其他適合微波的蔬菜與變化料理，包括地瓜葉、紅鳳菜、櫛瓜、絲瓜、菠菜、綠花椰及杏鮑菇等；有人建議搭配薑片、蒜末、黑胡椒或少許鹽調味，也有人提到微波南瓜薄片或高麗菜後甜味更明顯。多數留言認為掌握火力與時間關鍵後，微波蔬菜既能保留口感又省工，適合想兼顧營養與效率的族群。

事實上，日本營養師平井千里曾表示，微波加熱的優點在於加熱速度快，時間越短越不易破壞營養素。且與水煮或燉煮相比，微波烹調不需大量用水，能減少水溶性維生素如維生素C的流失。因此，微波蔬菜在忙碌生活中，是一種兼顧營養保存與烹調效率的可行方法；不過她同時提醒，應視蔬菜種類與切法調整火力與時間，以免過熟影響口感或營養。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台大生要發雞排 　男嗆「帶槍掃射你們這群乞丐」慘了
中國突發布通告：公民近期暫勿前往日本
「重機女神」痞幼無預警宣布分手！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

乞丐超人崩潰！7-11「65折不見」嚇出一身冷汗　業者曝真相

她靠一招烹調青菜被讚「上班族救星」！免開伙4分鐘搞定

律師分析4方向「簽婚前協議」好處　遭外遇出軌比婚後提告更有利

變天警報！秋季最強冷空氣下周報到　北台灣急凍下探14度

台灣遊客「16人吃5披薩」遭公審！義大利老闆錄影嗆：滾吧該死的

【廣編】2025「愛‧Sharing」情定威尼斯　10年有愛，10倍分享

加油注意！「加滿」恐吸入一級致癌物　專家示警

買50嵐驚見「金吧檯手」圍裙！她開心喊：終於遇到　小編親解來源

嘉義長庚達文西手術中心正式成立　國際認證提升嘉義醫療水平

圖書館排隊4500人！出版話題作《世界上最透明的故事》推出續集

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

【譚兵讀武EP279】「青島大爆破」海軍八艦自沉阻航道　沈鴻烈主政下的山東游擊隊故事多

王義川暗指圖利輝達　李四川嘆：不檢討法令陷公務員於不義？

檢第二波起訴藝人閃兵案！　修杰楷、坤達、陳柏霖、書偉、小杰「求刑2年8月」

致命水銀殺機！24歲勇警拆彈殉職 警方與狡猾炸彈客展開玩命鬥智｜警政署警政委員 張樹德｜麥當勞爆炸案｜《我在案發現場》

乞丐超人崩潰！7-11「65折不見」嚇出一身冷汗　業者曝真相

她靠一招烹調青菜被讚「上班族救星」！免開伙4分鐘搞定

律師分析4方向「簽婚前協議」好處　遭外遇出軌比婚後提告更有利

變天警報！秋季最強冷空氣下周報到　北台灣急凍下探14度

台灣遊客「16人吃5披薩」遭公審！義大利老闆錄影嗆：滾吧該死的

【廣編】2025「愛‧Sharing」情定威尼斯　10年有愛，10倍分享

加油注意！「加滿」恐吸入一級致癌物　專家示警

買50嵐驚見「金吧檯手」圍裙！她開心喊：終於遇到　小編親解來源

嘉義長庚達文西手術中心正式成立　國際認證提升嘉義醫療水平

圖書館排隊4500人！出版話題作《世界上最透明的故事》推出續集

《GTA6》延期難道錯了？　美著名「帝國大廈」嘲諷：我只蓋了1年

瑞士砸2000億、承諾大買波音　美國宣布降稅：關稅39%→15%

iPhone暗藏「出軌留言區」！　大票過來人：抓到另一半偷吃

乞丐超人崩潰！7-11「65折不見」嚇出一身冷汗　業者曝真相

Peugeot「最新前衛鋼砲概念車」登場！大改款208設計風格搶先看

為導彈找到新動力　中國3D列印渦噴發動機完成首飛

她靠一招烹調青菜被讚「上班族救星」！免開伙4分鐘搞定

辱妻「代理孕母」揚言買槍玉石俱焚　暴走牙醫法院乖巧和解獲緩刑

假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水「跑車族也領補助」

66歲阿北中1.2億樂透！「裝窮騙老婆」爽過豪華生活…半年後崩潰

楊昇達.余祥銓聊「粿王」

生活熱門新聞

16台人吃5披薩遭公審！義大利老闆拍片嗆爆

加油注意！「加滿」恐吸入一級致癌物　專家示警

阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　金主普發1萬買爆

入秋最強冷空氣「探14度」　下周連2天雨區擴大

買50嵐驚見「金吧檯手」圍裙　小編親解來源

秋季最強冷空氣下周報到　北台灣急凍下探14度

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

大樂透頭獎衝6.7億「4生肖發大財」　超會中號碼曝光

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

附中女學生尿液下肚才知男同學惡行

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

更多熱門

相關新聞

OL筆電被「NPC」摸走瞬間被拍下

OL筆電被「NPC」摸走瞬間被拍下

台中市一名林女昨日到便當店買晚餐時，把裝有筆電的包包掛在機車上，結果遭一名謝男摸走，警方今早在謝男住處逮人，依竊盜罪移送。整個過程，都被一名路過騎士的行車紀錄器拍下，有許多民眾認出，謝男常在北區活動，行徑較為特殊。

桃園颱風假！主管「1句話」要求龜山人台北上班

桃園颱風假！主管「1句話」要求龜山人台北上班

控制血糖日常飲食攻略一次學會

控制血糖日常飲食攻略一次學會

通勤台北市「買房選林口or新莊」　一票秒選後者

通勤台北市「買房選林口or新莊」　一票秒選後者

好多上班族中了　醫揭3習慣「賺到錢卻透支健康」

好多上班族中了　醫揭3習慣「賺到錢卻透支健康」

關鍵字：

微波蔬菜快速料理健康飲食上班族

讀者迴響

熱門新聞

16台人吃5披薩遭公審！義大利老闆拍片嗆爆

中國外交部突發布通告：公民暫勿前往日本

大樂透6.91億元一注獨得！獎落這縣市

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

潛店老闆性侵女學員！趁她裸睡強闖逞慾

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

6.91億大樂透一注獨得　花蓮彩券行曝「早、晚班店員感應地震」

不滿發雞排活動　男揚言帶槍掃射乞丐 

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

加油注意！「加滿」恐吸入一級致癌物　專家示警

直擊／SJ高喊集體來台灣住！唱到深夜11點　希澈：身為SJ很幸福

中日外交緊張升級　日本召見中國大使

快訊／首發台美聯合匯率聲明來了！　央行完整揭露中英文版

更多

最夯影音

更多
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉
余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面