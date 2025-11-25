　
政治

賴清德要求加速打造「台灣之盾」　精進戰術、改善資通電環境設備

▲▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德25日主持「114年12月份將官晉任授階典禮」時表示，未來也將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，並且建構分層防禦與有效攔截的防空體系，加速打造「台灣之盾」；他也要求精進戰術戰法，改善資通電作業環境與設備， 讓整體戰力，更具機動性、彈性與嚇阻效益。

賴清德致詞時表示，晉任象徵新的責任與新的起點，更代表國家對各位多年努力的肯定。他期盼大家秉持初衷、持續精進；並打破形式主義的框架，帶領官兵專注於戰備訓練，提升組織效能。

賴清德逐一點名侯嘉倫、陳宏詩、尹昌榮、 黃超政，四位晉任中將。他說，大家在「聯兵旅戰術對抗操演」、 「戍衛元首安全」、「武器裝備籌獲」、以及「友盟國家軍事交流合作專案」等任務，都充分展現高階將領的專業與格局，表現傑出。

另外，賴清德也點名葉雲五、楊俊陵、陳家揚、蒙恩、胡雅中、黃耀霆、 張博彥、李有恒、簡朝興等九人，晉任少將。他說，無論是戰備整備、基地訓測、國防工程規劃、醫療精進，或是政戰心輔、後勤整補、法制推展，大家都全力以赴， 達到提升官兵生活、精進作戰效能、 強化國防力量的目標。

賴清德說，各位中將、少將，長年在不同崗位展現專業與擔當，是國軍重要的中堅力量，領導統御，更是推動部隊革新、強化戰力的關鍵。

賴清德強調，面對威權主義的擴張與科技的快速發展，全球的局勢與安全，都面臨了複合式的挑戰。台灣必須以更堅定的民主信念、持續發展不對稱戰力，保護區域的和平穩定。

賴清德指出，近年來，國軍陸續籌獲 M1A2T戰車、「海馬士遠程多管火箭系統」等先進裝備，未來也將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，並且建構分層防禦與有效攔截的防空體系，加速打造「台灣之盾」，讓我們的防衛更具深度與韌性。

賴清德說，在裝備更新的同時，也要精進戰術戰法，改善資通電作業環境與設備， 讓整體戰力，更具機動性、彈性與嚇阻效益。

賴清德表示，面對敵方在灰色地帶侵擾不斷變化的手段，他期許將軍們，帶領幹部研析敵情、創新戰術思維，結合台灣特殊地理條件，打造國軍更現代化、可恃且有效的防衛力量，確保國家安全與人民的福祉。

11/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

吳怡農批綠大罷免預測脫節　詹為元拿賴清德酸爆

吳怡農批綠大罷免預測脫節　詹為元拿賴清德酸爆

壯闊台灣創辦人吳怡農是目前民進黨唯一登記爭取參選台北市長的人，對於外界質疑他「佛系戰法」，他則提及大罷免的經驗證明，操盤者的預測往往與結果脫節。國民黨台北市議員詹為元今（25日）酸，看看吳怡農罷免王鴻薇時一樣就是跟罷團站在一起，參加活動謾罵王鴻薇，「請問你當時怎麼不跳出來說大惡罷就是不對？怎麼沒有勇氣的跳出來指著賴清德的鼻子說這些都是錯誤的？」

傳台灣將投資美國12兆　國民黨批賴賣國

傳台灣將投資美國12兆　國民黨批賴賣國

賴清德稱台人有錢有閒　藍轟綠惠帝：何不食肉糜

賴清德稱台人有錢有閒　藍轟綠惠帝：何不食肉糜

戰貓與佛里曼的刺蝟　國際舞臺發聲是否飢不擇食損傷國家利益

戰貓與佛里曼的刺蝟　國際舞臺發聲是否飢不擇食損傷國家利益

國防手冊普發版多賴清德簽名　國防部：是種鼓舞「沒有政治色彩」

國防手冊普發版多賴清德簽名　國防部：是種鼓舞「沒有政治色彩」

國軍賴清德將官晉任台灣之盾防空體系

