黑五開打就爆搶！德國雙人砧板3件799引發搬貨潮　網大呼「還不買爆？」

▲美式賣場Costco的「黑色購物節」開跑了，多款德國雙人牌商品被瘋搶。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

美式賣場Costco的「黑色購物節」一開跑就掀起搶購熱潮，各類商品在貨架上飛速消失。今年熱銷品項中，最引人矚目的莫過於德國雙人砧板3件組，優惠價999元的超值商品，黑五再降價200元，只需799元，引發全場搶購，有網友直呼：「這砧板可以雙面使用又止滑真的好用又便宜還是台灣製造，CP值超高！」、「好市多最神砧板，抗菌又不會發霉可以多囤幾組也不嫌多！」

黑白大廚效應 帶動廚房用品搶購熱潮

隨著料理實境秀《黑白大廚》的爆紅，節目掀起一股烹飪熱潮，讓許多人紛紛加入「廚房升級」行列，鍋具、砧板、餐碗等成為黑五必搶熱門品項。不少人表示，希望藉由節目靈感升級廚房，為家人烹調出媲美明星大廚的料理。

廚房用品優惠連連Costco黑五爆款商品一次看！

·德國雙人砧板3件組

德國雙人熱賣商品以雙色雙面設計讓生熟食輕鬆分開處理，抗菌表層和防滑矽膠墊進一步提升使用安全，切菜備料神器不可錯過！，現在黑五價更優惠僅799元！消費者一致好評：「雙面設計超實用，分生熟食剛剛好。」還有人激動表示：「這砧板不囤真的虧大了，切菜又穩又好用！」

·BALLARINI不鏽鋼湯鍋4件組

寒冬來襲，最適合入手導熱均勻的不鏽鋼湯鍋4件組，包括單柄與雙耳鍋，價格僅1299元。鍋內無鉚釘設計易清潔，是煮出溫暖湯品的最佳幫手。網友直呼：「義大利品牌兩鍋這價錢也太便宜了吧！」、「導熱很快，煮湯快速又方便！」

·STAUB鑄鐵鍋26cm

今年黑五，STAUB招牌鑄鐵鍋祭出年度最低價。26cm經典設計完美鎖住水分，搭配琺瑯內壁讓食材鮮味更上一層樓，是燉湯、燜肉等料理的理想選擇，冬季餐桌必備鍋具，黑五優惠價僅4699元。網友稱讚：「這價格不買真的對不起自己！」、「之前一直猶豫大尺寸，這次終於可以便宜入手了！」

·STAUB彩虹陶瓷碗6件組

想要家中充滿活力，就要入手以繽紛配色及耐用陶瓷設計的STAUB彩虹陶瓷碗6件組，現在黑五促銷價1399元，為餐桌增添質感。網友分享：「過年餐桌用這一套真的超夢幻！」、「不僅漂亮又耐用，還可以堆疊收納，家人都說好看！」





·德國雙人真空保溫瓶1L

冬季暖心首選，黑五促銷價559元，1公升容量可保溫18小時，無論外出還是居家，都讓您時時刻刻感受溫暖。網友熱推：「這保溫瓶超實用蓋子還可以當杯子使用，每到冬天就想買新的」、「之前買了超好用又方便，趁特價趕快再囤貨！」

黑五折扣搶先囤貨 精打細算過好年

黑色購物節歷來都是消費者囤貨的最佳時機，特價商品比平常划算許多。今年更因《黑白大廚》熱潮助攻，鍋具、砧板等商品熱銷不斷。有網友笑說：「雙11沒搶到，現在要多搬幾樣才划算！」面對一年一度的特惠檔期，建議趁早下手，為年節家宴升級廚房，一邊省荷包，一邊享受烹飪樂趣！

