生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今降9℃越晚越冷　「雨最多」時間曝

（圖／NOAA）

▲賴欣國指出，預估熱帶性低氣壓穿過菲律賓，周三來到南海有機會變颱風，對台灣無直接影響。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

越晚越冷，今日北部高溫和周一相比，陡降8、9度！中央氣象署預報員賴欣國表示，這波東北季風最低溫預估在今天晚間到周三清晨；而周三晚間到周四水氣比較多，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。

賴欣國接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風影響，主要下雨區域在宜蘭，而基隆北海岸、大台北地區、東部、東南部、恆春半島有零星短暫雨，清晨桃園也有零星降雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署提醒，北部、宜蘭、花蓮今天白天降溫明顯，和周一高溫相比，落差將近8~9度左右。賴欣國提到，這波最低溫預估在今晚到周三清晨，可能有些輻射冷卻，台北預估低溫16度，中部以北比較空曠地區14-16度，南部也在16度上下。

賴欣國說，周五前天氣和今日類似，而周三晚間到周四水氣比較多，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。

賴欣國表示，周六東北季風稍減弱，氣溫稍回升，水氣相對較少，東半部、恆春半島有零星短暫雨；周日下波東北季增強，下周一東北季風影響，水氣偏少。

賴欣國指出，預估熱帶性低氣壓穿過菲律賓，周三來到南海有機會變颱風，偏向西北西往中南半島、越南南側前進，由於緯度滿低，對台灣無直接影響。

▼熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

