測速照相很密集「民代不發聲？」　鄭運鵬曝真相：多觀察就知為何

▲陳為民轟「國恥」。（圖／翻攝自Facebook／陳為民）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人陳為民昨（23）日轉貼「台灣測速照相地圖」，其密集程度讓他直呼「就奇了怪」，且居然沒有民代發聲。前民進黨立委鄭運鵬發文表示，今天很多人在談測速照相太多的問題，但其實很多都是居民請民代建議路權機關的。

陳為民昨日在社群上轉貼一張「台灣測速照相地圖」，密集程度讓他直呼「就奇了怪」，其增加速度高過軍事基地與監獄，質疑這是「賺錢機器」。他也直言，這樣的狀況，居然沒有任何民代發聲，朝野、想入政的都沒有，「這要不是共犯，就是這些民袋（民代）根本不跟我們生活在一起。國恥！」

鄭運鵬就在臉書上發文表示，今天很多朋友在討論測速照相太多的問題，但其實各地方的測速照相，有很高的比例是居民請民代去建議路權機關的，所以在地民代自然也不太會去提出「測速照相機太多」的問題。

鄭運鵬接著說，外地人不熟悉路況的話，確實容易中招，「但是在地居民應該都已經是長期困擾或者事故，才會這樣要求。大家開省道縣道多觀察就會知道為什麼了」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「在地人都知道哪裡有，到了就會減速」、「實情就是這樣」、「True！大部分都是當地居民找民代陳情」、「就是一堆超速的飆仔想不被開罰單」。不過也有網友表示，「裝測速不是問題！問題時你的速限就不符合時間、路況啊」、「但有些科技執法就真的是搶錢又造成交通更混亂，在地居民罵一片但沒用」。