「挺陳為民！」見測速照相密度轟國恥　他喊：藝人比民代為國為民

藝人陳為民昨（23）日轉貼「台灣測速照相地圖」，其密集程度讓他直呼「就奇了怪」，且居然沒有民代發聲，「這要不是共犯，就是這些民袋（民代）根本不跟我們生活在一起。國恥！」此話一出，引發討論，媒體人羅友志則直呼「挺陳為民！」

陳為民昨日在社群上轉貼一張「台灣測速照相地圖」，密集程度讓他直呼「就奇了怪」，其增加速度高過軍事基地與監獄，質疑這是「賺錢機器」。他也直言，這樣的狀況，居然沒有任何民代發聲，朝野、想入政的都沒有，「這要不是共犯，就是這些民袋（民代）根本不跟我們生活在一起。國恥！」

當時貼文一出，就有網友表示，「外加鋪天蓋地的檢舉魔人」、「不是視而不見，而是收入來源」、「這麼密集真是國恥，重點還是讓人民互相檢舉製造仇恨，真可悲」、「沒有一條公路可以聽完完整的歌」、「所以説：開車出遊幾乎是罰單之旅」、「搞得都不想出門了，還想要救國旅」。

對此，媒體人羅友志也分享看法，「藝人都比民代『為國為民』！挺陳為民！然後一堆政治腦又在洗『都是地方政治』、『中央分不到錢』」，反正2026年到了後，看藍綠誰不用提名？