生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金鐘、走鐘得主陪你開跑！New Balance 10K引爆社群話題　金曲歌王壓軸演唱！

▲▼New Balance,金鐘,走鐘。（圖／業者提供）

▲這是一場真正屬於跑者的城市盛事——NB 10K 城市路跑。（圖／品牌提供，下同）

生活中心／綜合報導

NB 10K 把城市變成跑者的主場

在你印象中的路跑，是獨自喘著氣往前、或是在終點氣喘吁吁衝線後就結束？如果有一場路跑，一路上都有熟悉的明星與網路紅人伴你前行，終點還有金曲歌手為你開唱呢？這不是派對，而是一場真正屬於跑者的城市盛事——NB 10K 城市路跑。

今年New Balance 首次將近年享譽國際的賽事帶進台灣，讓這份節奏在台北真正展開。

名人不只在螢幕裡，這次他們穿上NB跑鞋陪你跑向終點

今年 NB 10K 的配速陣容，被很多跑者封為「星度最高配速組合」。每天在電視、社群平台陪大家的藝人、創作者，這一次不再只是螢幕裡的身影，而是換上 NB 跑鞋，用專業的配速引領著不同跑步程度的跑者向前，不只是站台，而是陪著更多人跨出第一步，不只是參與一場路跑，而是成為路跑中關鍵的角色。

▲▼New Balance,金鐘,走鐘。（圖／業者提供）

▲今年 NB 10K 的配速陣容，被很多跑者封為「最強大配速組合」。

The DoDo Men 的 Ian從年度最具影響力頻道走進賽道，曾參與226公里超級鐵人賽事的他，用輕快的節奏陪著中段跑者前進，一路上的互動和鼓勵，用自身訓練的經驗告訴跑者：「慢一點沒關係，每一步都算數。」他不是專業教練，但他的存在和賽道上的鼓勵讓許多第一次挑戰 10K 的粉絲體會到：跑步不必是運動員或是專業跑者的事，每個人只要開始了都是跑者。

▲▼New Balance,金鐘,走鐘。（圖／業者提供）

▲在後段路段，HOOK、阿滴、黃大謙、Peeta與金針菇，組成最溫暖列車。

在後段路段，HOOK、阿滴、黃大謙、Peeta葛格與金針菇，組成最溫暖列車。五個人一路擊掌、聊天、打氣，陪每一位跑者努力前進。一位跑者說：「本來想停下來，但看到他們一直在旁邊，就突然覺得自己也做得到。」每個瞬間都證明了跑步其實沒有公式，但每次起跑都會寫下故事。

▲▼New Balance,金鐘,走鐘。（圖／業者提供）

▲氣質女星温貞菱站上賽道，展現滿滿能量。

而前段的穩定節奏，則由運動女星温貞菱領跑。平時在影劇作品中形象氣質的她，站上賽道也也有著滿滿能量，從俐落的步伐到穩定的推進。許多跑者跟著她一起前進才驚覺：「平常只是在螢幕前看她演戲，完全沒想到她一啟動領跑，還真的有點跟不上」這份從鏡頭移到賽道上的反差魅力，也成為許多跑者當天突破個人最佳成績的關鍵推力。

從賽道到舞台，10K也能擁有全馬級待遇

完賽的那一刻本來就足夠動人，而 NB 10K，讓這份感動升級。當跑者通過終點後，迎來的不是散場，而是另一段高潮的開始。舞台前歡呼聲響起，金曲歌王盧廣仲登場，把整個河濱化作專屬跑者的完賽派對。這是為所有完成 10K 的跑者量身打造的獎勵，在早晨的風裡，揮汗、吶喊、跟著音樂一起享受完賽的多巴胺。在 NB 10K，完賽不只是給自己的一段鼓勵，更是一段值得用音樂慶祝的回憶。這一天，跑者不只是參賽者，而是被大聲喝采的主角。

▲▼New Balance,金鐘,走鐘。（圖／業者提供）

▲▼金曲歌王盧廣仲登場，把整個河濱化作專屬跑者的完賽派對。

▲▼New Balance,金鐘,走鐘。（圖／業者提供）

〈我愛你〉、〈oh yeah〉、〈早安晨之美〉等多首經典接連響起，跑者揮舞毛巾、邊喘氣邊大合唱，把剛剛的努力轉化成屬於自己的慶祝儀式；有人和朋友相視而笑，有人拍下汗水未乾的自己，留下最真實的完賽紀念。舞台前的每個人，都在用屬於自己的方式記住這一刻。

除了這場熱度滿分的完賽演唱會，今年的 NB 10K 更以「10K 但全馬級完賽物資」被跑者在Threads上瘋傳。從品牌專屬毛巾、限量機能鞋袋，到可收藏的精緻雷雕完賽獎牌等物資，一路拿好拿滿；即使是第一次參加路跑的初跑者，也能感受到跑者專屬的榮耀與被重視的感覺。每一項完賽物資都像是在對跑者說：「你值得被看見，也值得為自己的努力留下紀念。」

▲▼New Balance,金鐘,走鐘。（圖／業者提供）

▲今年的 NB 10K 更以「10K 但全馬級完賽物資」被跑者在Threads上瘋傳。

而最令人驚喜的是，今年 NB 也推出海外跑旅抽獎名額，給跑者把熱血延伸到世界的機會，到海外參加賽事、踏上新的城市路線，把自己的腳步帶到不同文化與街道中。對許多人而言，這是第一次認真想像「原來跑步也能變成旅行」，也讓每一次起跑，都多了更遠的期待。

對許多人來說，這 10 公里不是單純的比賽，而是第一次體會到跑步不只能完成距離，更能被慶祝、被記住，也被延伸到下一段旅程。這是一段屬於每位跑者的開始，也是許多人心中最值得收藏的第一次。

Run Your Way！一起跑出屬於你的城市節奏

NB 10K 城市系列，不只是路跑，而是一場讓整座城市一起呼吸、一起躍動的盛典。從鳴槍的那一刻，到終點線前的歡笑，每一步都是跑者對生活的回應，不是速度，而是態度；不是競爭，而是找回身體與城市的節奏。當跑者在河濱揮汗、擊掌、互相加油時，這份能量早已超越賽道本身，成為台北清晨最動人的畫面。而 New Balance 不只是在旁鼓掌，而是一路陪著每一位跑者，用裝備、用陪伴、用節奏，讓更多人願意踏上第一步。

Run Your Way！只要你願意開始，NB 都會在這座城市裡，陪你跑出屬於自己的步伐。

現在就換上 NB，為下一次出發準備

11/22 全台詐欺最新數據

