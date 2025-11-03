　
民生消費

蔡淑臻《左撇子女孩》再掀熱議　「漂亮女孩」靠海芙電音雙波維持

▲▼ 左撇子女孩,蔡淑臻,金鐘,海芙科技,電音波 。（圖／截自網路、ETtoday）
▲左撇子女孩主角群合照，左至右為：馬士媛、葉子綺、蔡淑臻、黃鐙輝。（圖／截自網路，下同）

生活中心／綜合報導

自今年五月坎城首映以來，《左撇子女孩》已在國際影壇獲多項大獎肯定，並入選代表台灣角逐2026年奧斯卡最佳國際影片。電影以台北通化夜市為主要場景，透過母女的日常與小女孩純真的視角，描繪生活掙扎與成長，巧妙融合現實困境與趣味，細膩呈現愛與韌性，也引發觀眾對生活與人情的深刻共感。

▲▼ 左撇子女孩,蔡淑臻,金鐘,海芙科技,電音波 。（圖／截自網路、ETtoday）

▲蔡淑臻在《左撇子女孩》內飾演一位被生活壓得喘不過氣的單親媽媽。

金馬準女配角蔡淑臻自金鐘58影后以來，狀態依舊亮眼。近年她鮮少曝光螢光幕前，專注幕後工作，但隨著《左撇子女孩》上映，淑芬一角（蔡淑臻飾）再度引起網友熱烈討論：「時光停止術又開啟了」、「淑臻又搞亂我的時間軸了」。
回顧金鐘得獎時的畫面，蔡淑臻展現出的光彩與自信令人印象深刻，舞台氣場穩健而從容。導演鄒時擎表示，他在金鐘58屆時也被蔡淑臻的完美姿態深深吸引，而蔡淑臻則透露，為了保持最佳狀態，他在頒獎前特別安排「海芙電音雙波」療程，細心保養肌膚。正因蔡淑臻始終維持高峰狀態，與大眾對苦命單親母親的刻板印象形成鮮明反差，也為《左撇子女孩》的角色增添了極大張力，成為選角的重要關鍵。
 

▲▼ 左撇子女孩,蔡淑臻,金鐘,海芙科技,電音波 。（圖／截自網路、ETtoday）
▲蔡淑臻為第58屆金鐘獎戲劇節目最佳女主角獎得主，完美姿態當時在網路掀起熱議。（圖／ETtoday）

蔡淑臻先前在代言品牌活動中分享，維持好狀態並非單靠天生，而是長期自律與細心累積的成果。她笑說，除了飲食控制、確實卸妝與勤於保養外，善用新世代的科技更是讓肌膚保持亮麗的重要關鍵。她認為「海芙電音雙波」的靈活設計能依照個人需求調整，展現現代女性對美的主動掌握與自信態度。對她而言，美不只是外在的緊緻與光澤，更是從生活細節中培養出的從容與自信，完美體現「由內而外的美力」。

▲▼ 蔡淑臻《左撇子女孩》再掀熱議　「漂亮女孩」靠海芙電音雙波維持 。（圖／臉書影音）

▲蔡淑臻逗趣的在社群分享在路上遇到「漂亮女孩」。（圖／蔡淑臻Janel Tsai臉書）

近年電音波療程的保養風氣已相當成熟，除了市面上儀器琳瑯滿目，也出現越來越多來路不明的仿冒儀器與探頭，不僅無法達到理想效果，甚至可能對肌膚造成傷害。為維護消費者安全與權益，優擎科技有限公司作為海芙在台唯一總代理，特別建立「海芙原廠認證診所」制度，民眾可於海芙原廠官方網站查詢認證院所，並於療程前主動確認院所的年度原廠證書與儀器雷射防偽標籤，透過這樣的機制，能確保每一次療程都使用正規、安全的原廠設備，讓每位追求美麗的人，都能在安心無虞中，持續綻放專屬於自己的青春光彩。


海芙電音雙波 認證網站 https://classyshifu.com/

11/01 全台詐欺最新數據

326 2 0153 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小S基因太猛！大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光
快訊／國道7連撞　29歲BMW女「下車看」被撞死
下個颱風「鳳凰」最快2天生成　初估路徑大轉彎可能逼近台灣

由蔡淑臻、黃鐙輝、馬士媛、葉子綺主演，入圍金馬獎9項大獎的國片《左撇子女孩》上週五（10月31日）正式上映。電影首週末票房突破200萬，是奧斯卡名導西恩貝克（Sean Baker）擔任製作人的所有電影中最好成績。

左撇子女孩蔡淑臻金鐘海芙科技電音波

