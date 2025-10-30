奔向21公里賽道！New Balance攜手30位跑步女孩一同綻放女力

▲New Balance今年推出「女力無限－女子半馬訓練營」。（圖／品牌提供，下同）

一場專屬女孩的賽道約定

21.0975 公里，對許多人來說，不只是半程馬拉松的距離，更是一段想完成的夢想，但要自己開始並不容易，沒有夥伴、缺少方向，訓練的路上常常充滿壓力與不安。

New Balance理解這樣的心情，因此在今年推出「女力無限－女子半馬訓練營」，邀請 30 位熱愛跑步的女孩，一起攜手New Balance Run Club (NBRC) 展開為期 12 週的科學化訓練旅程，攜手迎接年底的金標賽事。每個人都有不同的故事與步伐，卻因為相信自己、也相信彼此，選擇並肩出發， 用自己的經歷影響也激勵著身旁的夥伴。

與自己對話的旅程，NB跑鞋是安心後盾

「跑步從來都不是比速度，而是一場與自己對話的練習。」

學員洪子珺這麼說。身為心理諮商師的她笑著分享：「每次跑步前都會掙扎，但只要換上跑衣、穿上跑鞋，就會提醒自己—我是跑者。」這樣的開場儀式，不只展現NB對於跑步的精神，更讓她在忙碌的生活裡重新找回主控感，成為與自己對話的開始。

在訓練營中，子珺習慣以真誠的分享和勇敢的表達，讓彼此產生「普同感」，那是一種理解與陪伴的力量，讓夥伴們知道，她們在面對課表或是考驗的路上並不孤單，因此在每次的訓練中不只有NB舒適的跑鞋和強大的教練團隊作為後盾，為大家帶來滿滿安全感，更有子珺的熱情鼓勵更多跑步女孩，就像她常說的「不一定要很厲害才能開始，但要開始才能變厲害。」

從家人陪跑，到為自己而跑，用腳步寫下新的開始

「以前的我，體育課都躲在司令台下。」

另一位學員游舒淇笑著回想自己與跑步的緣分。她的第一次跑步是被媽媽拉去參加 9K 路跑，花了一個半小時完賽「雖然累得不行，但當下真的覺得—原來我也辦得到」之後開始和爸媽一起跑步，「一家三口一起跑」成了最珍貴的時光。但隨著工作繁忙，跑步逐漸被擱置，反倒是媽媽越跑越投入、完成兩場半馬，讓她深受激勵「如果媽媽都能不斷挑戰自己，那我也該重新出發」！在發現了NB女子訓練營後，便毅然決然報名並入選訓練，對她而言這不只是重啟跑步，更是為生活重新找回節奏，規律訓練讓她調整生活與工作的步調，變得更專注、更有效率，也在過程中看見更堅強的自己，對她而言這次的賽事在NB的陪伴下不再只是運動，而是一段用雙腳重建自信的旅程。

用跑步重啟生活，用熱情重新定義跑步

而跑步對於仍就讀台大物理治療學系的劉冠昀來說是一場「身體的語言課」。

她笑說：「跑步就像在幫自己的身體做全身檢查。」別人關注配速與成績，她更在意每一次呼吸、每一次落地的細節，學會用專業與直覺傾聽身體。更在實習與壓力交錯的生活裡，她將跑步作為重啟節奏的按鈕，每次穿上NB跑鞋就轉換成跑者，暫時關掉為別人操心的開關，把注意力重新放回自己。「在醫院裡，我總是為病人設想；在跑步裡，我終於能為自己呼吸。」

在NB女子訓練營中，她不僅是學員，更成為夥伴間的依靠。當有人喊著腳痠或關節不適時，她會主動指導放鬆與穩定訓練，「因為我自己也在跑，所以更懂那種不舒服。」而她也特別提到在Rebel v5鞋款陪伴下，為雙足帶來更多穩定及支撐，對冠昀而言，跑步早已不只是運動，而是一種理解身體、理解自己的方式。

而對於另一位學員盧苔芬來說，跑步對她而言更是另一種層面的重啟人生。

「我們每個人每天都在重啟，無論昨天多難，我們依然有機會重新來過。」

2024 年，她在失去妹妹後陷入漫長的低潮。那段日子，她不敢停下腳步、瘋狂加班，只為不讓心裡的空洞襲來，直到有一天，她開始出門散步，在下雨的日子裡，她常遇見放晴的瞬間「我知道，那是她在保佑我」，於是她開始透過出門來調適心情，從走路、慢跑，到第一次真正跑起來，苔芬用邁步的力量推進自己，也重新感受到生命的節奏，而加入NB女子訓練營更是為了不再獨自一人起跑，透過團練時彼此的加油聲、並肩的呼吸節奏，還有NBRC教練們的專業指導，讓她知道自己並不孤單，她對妹妹許下承諾：「我要替妳活成雙份的快樂。」

Run Your Way，屬於妳的賽道還在延伸

陪伴這些女孩一路前進的，是 New Balance Rebel v5 與 1080v14，Rebel v5 承載著她們在速度課與間歇訓練中的突破，輕盈的鞋身與靈敏的回彈中底，讓每一步都被流暢推進，在穩定節奏中找到屬於自己的速度感，許多學員都說：「穿上 Rebel v5，那股被前進牽引的感覺，會讓人忍不住想再多跑一公里。」它讓挑戰不再只是辛苦的過程，而是一步步創造快樂的旅程，而 1080v14 則是長距離訓練中的安心夥伴。Fresh Foam X 緩震中底與穩定支撐設計，讓雙腳在長時間訓練中依然輕鬆穩定，兩款鞋在NB女子訓練營中彼此呼應— Rebel v5帶來推進與自由，而1080v14 給予穩定與信任，就像NB在這段旅程中帶給跑步女孩們的精神，在堅持與溫暖間平衡，也鼓勵著每位女孩在訓練中找到屬於自己的節奏。

這 30 位女孩，正以不同的步伐，編織共同的篇章，在「NB 女力無限女子半馬訓練營」中，她們用12週的時光，結合NBRC教練們的細心規劃，一步步打下基礎，也一步步突破自己，在即將來臨的年底賽事的賽道上綻放自信光芒。

