與政院推演財劃法攻防　綠黨團：盼縣市長知道「暴衝版」不可行

▲行政院發言人李慧芝、民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

行政院會20日通過院版《財政收支劃分法》修正草案，但藍白陣營看似都不太買單。行政院長卓榮泰今（24日）擴大邀請綠委參與行政立法協調會議，共同研商對策。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，2周前通過的「暴衝版」《財劃法》違反《公債法》規定不可行，希望政院能持續與地方縣市首長溝通，讓他們了解此事，且院版會給更多財源支持，相信應該會得到各地方首長或者未來要參選縣市長的支持。

針對院版《財政收支劃分法》，行政院與立院民進黨團今（24日）中午於政院進行行政立法協調會報，政院三長、主計長和財政部長等均出席；民進黨團部分，共16人與會，包括總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、政策會執行長吳思瑤以及立委張雅琳、陳冠廷、黃捷、蘇巧慧、林月琴、王定宇、何欣純、陳素月、王正旭、林俊憲、沈發惠、陳俊宇，會後由民進黨團幹事長鍾佳濱與行政院發言人李慧芝進行轉述。

李慧芝指出，在行政立法協調會報中，政院再次向黨團報告關於院版《財劃法》內容，院長也再次強調，院版《財劃法》將中央及地方事權進行合理、完整的劃分，囊括像是農林漁牧的產值、工業人口，連汙染也算進去，對許多工業城市、農林漁牧縣市而言非常重要，委員們也都關注《財劃法》能否對各自縣市更公平、更均衡。

李慧芝強調，院版《財劃法》的分配公式、分配指標都非常明確，且公平公開透明的寫在法條中，所有分配比例、數字都在裡頭，共分成計畫型補助、一般型補助以及統籌分配稅款。院版《財劃法》比較舊版《財劃法》，將計畫型補助回復舊制，也就是地方政府提案後，政院會核定、推動，因此計畫型補助數字是浮動的，但院版《財劃法》會保證每個地方政府的這3項數字總額不會低於114年度。

針對在野黨團日前通過的版本，鍾佳濱形容，如果稱去年12月倉促通過的為新版《財劃法》，那2周前通過的就是「暴衝版」。在新版《財劃法》與院版《財劃法》中，院版已調整新版沒有規範的，事權要隨著錢共同分攤到地方去；至於暴衝版為何政院認為不可行？大家都清楚知道，暴衝版比去年新版足足增加2646億，已超出舉債上限，《財劃法》很難去執行。

鍾佳濱指出，《財劃法》是財政的《憲法》，依據《憲法》第10章至第13章為法源依據訂定，跟《財政紀律法》、《預算法》、以及《公債法》是「財政四個支柱」，若增加2646億，未來預算將違反《公債法》規定。因此，只有院版《財劃法》符合相關法律規範，又能依照《財劃法》精神，將地方所需財源與事權同時交給地方政府。

關於後續攻防，該如何說服在野黨團轉而支持院版，有無鎖定策反哪些在野委員？鍾佳濱表示，希望行政院持續與22個縣市首長和財政長做充分說明，「我想當地方政府都充分了解到，暴衝版的不可行」，而院版相較於去年的新版，能夠給地方更多財源支持，也有更多事權的下放，「應該會得到各地方首長或者未來要參選縣市長的支持」，也期待地方首長發揮影響力，讓在野黨其他委員願意遵循、追隨地方政府，進而推動院版《財劃法》。

李慧芝說明，院版《財劃法》經跟地方政府6次溝通，參酌非常多專家學者的意見，是目前獲得最大共識的版本，政院接下來會持續跟22個縣市溝通事權，讓地方政府了解，他們在獲得大筆財源時，也可以強化地方自治，這是最合理、最公平也是最均衡的《財劃法》。

媒體關切，若藍白明日堅持擋院版《財劃法》，政院與黨團有無策略？鍾佳濱指出，付委審查是在星期五的院會，不會在明日的程序委員會發生，因此星期五院會才能處理《財劃法》是否能順利交付委員會審查。