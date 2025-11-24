　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與政院推演財劃法攻防　綠黨團：盼縣市長知道「暴衝版」不可行

▲▼民進黨團與政院便當會「討論財政收支劃分法修法及年金改革事宜」發言人李慧芝、立委鍾佳濱會後聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲行政院發言人李慧芝、民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

行政院會20日通過院版《財政收支劃分法》修正草案，但藍白陣營看似都不太買單。行政院長卓榮泰今（24日）擴大邀請綠委參與行政立法協調會議，共同研商對策。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，2周前通過的「暴衝版」《財劃法》違反《公債法》規定不可行，希望政院能持續與地方縣市首長溝通，讓他們了解此事，且院版會給更多財源支持，相信應該會得到各地方首長或者未來要參選縣市長的支持。

針對院版《財政收支劃分法》，行政院與立院民進黨團今（24日）中午於政院進行行政立法協調會報，政院三長、主計長和財政部長等均出席；民進黨團部分，共16人與會，包括總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、政策會執行長吳思瑤以及立委張雅琳、陳冠廷、黃捷、蘇巧慧、林月琴、王定宇、何欣純、陳素月、王正旭、林俊憲、沈發惠、陳俊宇，會後由民進黨團幹事長鍾佳濱與行政院發言人李慧芝進行轉述。

李慧芝指出，在行政立法協調會報中，政院再次向黨團報告關於院版《財劃法》內容，院長也再次強調，院版《財劃法》將中央及地方事權進行合理、完整的劃分，囊括像是農林漁牧的產值、工業人口，連汙染也算進去，對許多工業城市、農林漁牧縣市而言非常重要，委員們也都關注《財劃法》能否對各自縣市更公平、更均衡。

李慧芝強調，院版《財劃法》的分配公式、分配指標都非常明確，且公平公開透明的寫在法條中，所有分配比例、數字都在裡頭，共分成計畫型補助、一般型補助以及統籌分配稅款。院版《財劃法》比較舊版《財劃法》，將計畫型補助回復舊制，也就是地方政府提案後，政院會核定、推動，因此計畫型補助數字是浮動的，但院版《財劃法》會保證每個地方政府的這3項數字總額不會低於114年度。

針對在野黨團日前通過的版本，鍾佳濱形容，如果稱去年12月倉促通過的為新版《財劃法》，那2周前通過的就是「暴衝版」。在新版《財劃法》與院版《財劃法》中，院版已調整新版沒有規範的，事權要隨著錢共同分攤到地方去；至於暴衝版為何政院認為不可行？大家都清楚知道，暴衝版比去年新版足足增加2646億，已超出舉債上限，《財劃法》很難去執行。

鍾佳濱指出，《財劃法》是財政的《憲法》，依據《憲法》第10章至第13章為法源依據訂定，跟《財政紀律法》、《預算法》、以及《公債法》是「財政四個支柱」，若增加2646億，未來預算將違反《公債法》規定。因此，只有院版《財劃法》符合相關法律規範，又能依照《財劃法》精神，將地方所需財源與事權同時交給地方政府。

關於後續攻防，該如何說服在野黨團轉而支持院版，有無鎖定策反哪些在野委員？鍾佳濱表示，希望行政院持續與22個縣市首長和財政長做充分說明，「我想當地方政府都充分了解到，暴衝版的不可行」，而院版相較於去年的新版，能夠給地方更多財源支持，也有更多事權的下放，「應該會得到各地方首長或者未來要參選縣市長的支持」，也期待地方首長發揮影響力，讓在野黨其他委員願意遵循、追隨地方政府，進而推動院版《財劃法》。

李慧芝說明，院版《財劃法》經跟地方政府6次溝通，參酌非常多專家學者的意見，是目前獲得最大共識的版本，政院接下來會持續跟22個縣市溝通事權，讓地方政府了解，他們在獲得大筆財源時，也可以強化地方自治，這是最合理、最公平也是最均衡的《財劃法》。

媒體關切，若藍白明日堅持擋院版《財劃法》，政院與黨團有無策略？鍾佳濱指出，付委審查是在星期五的院會，不會在明日的程序委員會發生，因此星期五院會才能處理《財劃法》是否能順利交付委員會審查。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／圍捕三隻小豬！　台64隧道大回堵
粿粿不倫王子…工作全無！前隊友峮峮曝私下關係
「古久保下台」樂天認疏失　新教頭台、日籍都在名單中
快訊／濟州島重大車禍！　3人無心跳10人傷
快訊／陳歐珀重獲自由　500萬交保
金馬62收視出爐！　最高點落在他「58萬人收看」
快訊／樂天人事地震！撤換領隊牧野幸輝　日籍高層來台親自處理
墜谷44天找到了！　駕駛成乾屍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇巧慧：我不斷為新北400萬市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

黃子佼發聲明與被害人全數和解　律師：爭取減刑、緩刑的訴訟策略

「週休三日」連署提案過關　民進黨團：支持所有討論

北市白拚議員「4+2」、藍喊要過半　黃國昌：綠席次變少就都達成

揭與新壽談判秘辛！　李四川曾嗆：可承擔輝達不在台北、頂多辭職

「投蔣萬安就是投鄭麗文」　洪健益掛海報嗆：面對急統不敢吭聲

與政院推演財劃法攻防　綠黨團：盼縣市長知道「暴衝版」不可行

直言高市早苗民調衝高是「暫時性的」　矢板明夫曝明年4月才是關鍵

市府規定資本額8億！輝達副總驚：這麼小　在台子公司投資無上限

正式和新壽分手　蔣萬安曬與輝達副總合照「歡迎世界來做鄰居」

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

蘇巧慧：我不斷為新北400萬市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

黃子佼發聲明與被害人全數和解　律師：爭取減刑、緩刑的訴訟策略

「週休三日」連署提案過關　民進黨團：支持所有討論

北市白拚議員「4+2」、藍喊要過半　黃國昌：綠席次變少就都達成

揭與新壽談判秘辛！　李四川曾嗆：可承擔輝達不在台北、頂多辭職

「投蔣萬安就是投鄭麗文」　洪健益掛海報嗆：面對急統不敢吭聲

與政院推演財劃法攻防　綠黨團：盼縣市長知道「暴衝版」不可行

直言高市早苗民調衝高是「暫時性的」　矢板明夫曝明年4月才是關鍵

市府規定資本額8億！輝達副總驚：這麼小　在台子公司投資無上限

正式和新壽分手　蔣萬安曬與輝達副總合照「歡迎世界來做鄰居」

名下2700萬房產險被掏空　詐團鎖定高齡屋主「差1秒就過戶」

苗栗透天厝竄火煙！父子脫困輕傷　去年6月因菸蒂引發火警

投資股票只要懂「這4件事」！財經作家：根本不用花錢上課

走進陽明山秋冬仙境！菁山吊橋落羽松變色　冷水坑芒草邁向尾聲

蘇巧慧：我不斷為新北400萬市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

警攔查車輛「副駕男兩度開溜」！原來是通緝犯　又被搜出毒品

快訊／觀音隧道「3隻小豬」亂竄！台64一度封閉圍捕　車流大回堵

美元保單搭雙重選擇權設計　退休、教育金提前打底

NANA母女皆正當防衛！　遲到搶匪清晨闖入「掐脖攻擊」竟喊冤

彰化恐怖貓園挨罰！動防所救援41貓　曼赤肯、英短、布偶將開放認養

TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜

政治熱門新聞

分析侯友宜再戰2028　吳子嘉：韓國瑜99.9%不會選、盧秀燕沒意願

台日友誼double！外交部推貓咪迷因挺日水產

立法院法制局建議：旁系血親禁婚　從6親等改「4親等內」

吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤

市府規定子公司資本額8億　輝達副總驚：這麼小

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

「大陸不是外國籍我非常訝異」　劉世芳：等於變相承認台灣是中國

賴清德：春節9天連假　醫院診所開診加成30%到100%

終於分手！　李四川曝輝達北士科進度：與新壽簽解約塗銷地上權

達成3＋1條件才可能赴中　王世堅：我會是最後踏上中國的台灣人

中國喊台灣不可分割　網紅：不是禁日本水產？賴清德怎還吃得到？

鄭文燦復出選桃園「無風不起浪」　凌濤爆伏筆

喊兩岸探尋和平統一　洪秀柱再批高市早苗冒進

網酸「綠委商務艙vs黃國昌罰站照」　陳柏惟打臉曝原因

更多熱門

相關新聞

「週休三日」連署提案過關　民進黨團：支持所有討論

「週休三日」連署提案過關　民進黨團：支持所有討論

有民眾在「公共政策網路參與平台」提案「週休三日」，超過5000人附議通過，勞動部12月7日前必須回應。勞動部長洪申翰今（24日）指出，勞動部目前正在收集各方意見的階段，對不同勞工類型和企業類型的意見，進行相關評估，也在制度上進行更多的思考和了解。民進黨團幹事長鍾佳濱則說，「我們支持所有的討論」，未來國家對勞工的基本保障才是最重要的。

藍白要退回政院版財劃法？　卓榮泰：執政黨團都有點無力感

藍白要退回政院版財劃法？　卓榮泰：執政黨團都有點無力感

政院推財劃法修正案卻未提試算表　許宇甄：非真正為地方著想

政院推財劃法修正案卻未提試算表　許宇甄：非真正為地方著想

財劃法一修再修　卓內閣拿什麼全面開戰？

財劃法一修再修　卓內閣拿什麼全面開戰？

財劃法會前會內幕曝！韓國瑜提等政院版一起討論　傅崐萁拒採納

財劃法會前會內幕曝！韓國瑜提等政院版一起討論　傅崐萁拒採納

關鍵字：

財劃法鍾佳濱李慧芝

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

黃子佼和被害人全和解

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

味王千億大亨過世無人知　辦完喪事爭產更激烈

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面