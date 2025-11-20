　
社會焦點

「鴨哥」坐爽牢小三伺候！獄中遙控洗錢50億　矯正署：符合規定

▲▼ 法務部矯正署 。圖／翻攝法務部矯正署）

▲法務部矯正署外觀。（圖／翻攝法務部矯正署官網）

記者黃哲民／台北報導

號稱南台灣洗錢集團最大「水房頭」、綽號「鴨哥」的男子劉秉宏，日前被起訴涉犯洗錢等罪嫌，揭露他另案服刑期間，寫信遙控手下持續洗出逾50億元金流，監所遭質疑控管疏失，矯正署回應國家法令保障收容人通信基本隱私，原則僅檢查有無夾帶違禁物、不能閱讀內容，如收容人涉及不法，一律嚴懲並送交檢調究辦。

此外，劉男被爆料獄中每天有人「寄大菜」給他吃香喝辣，老婆、小三與旗下小弟輪班辦理會客，儼然把監所當成另類「總部辦公室」、爽坐牢，矯正署回應劉男服刑的接見、寄入飲食，符合《累進處遇條例》、《外界對受刑人及被告送入飲食金錢與必需物品辦法》等規定，無特殊待遇，下月（12月）19日起，將實施寄錢寄菜給收容人新制，比現行嚴格。

劉男被視為南台灣洗錢界的傳奇人物，原為盜刷信用卡的小咖，被依偽造文書等罪判刑2年2月定讞，卻逃亡近15年才落網，期間發展成南台灣最大的洗錢集團，實力雄厚但行事低調、從未曝光，去年（2024年）3月才被查獲、去年7月為前案入監服刑。

高雄地檢署前天（18日）起訴劉男與手下共12人涉犯洗錢的罪嫌，揭露劉男另案服刑期間，從獄中寄出上百封親筆信遙控手下持續犯案、累積黑錢金流逾50億元，監所因而遭質疑未落實檢查收容人書信、坐視劉男享特權。

但監所早已不能隨意檢視收容人書信，2017年12月1日，司法院大法官釋字756號解釋宣告，《監獄行刑法》及其《施行細則》准許監獄拆閱受刑人書信的規定違憲，定調受刑人只是「穿囚服的國民」、基本權益仍受保障，2020年修法改為檢查收容人書信，以有無夾帶違禁物為原則。

除非有法定6種列示狀況，監所才能閱讀收容人書信內容，通常是監所接獲檢舉、投訴，才得以處理。矯正署回應劉男個案，表示劉男服刑期間無違規行為，未出現有害秩序或安全而得檢閱書信內容的法定要件，至於被指獄中寫信遙控洗錢情節，「將配合司法單位偵辦進度，加強個案後續管理考核與輔導處遇」。

此外，劉男被起訴前，《外界對受刑人及被告送入飲食金錢與必需物品辦法》已於今年（2025年）9月19日修正，限縮最近親屬、家屬或經核定人選，才可寄錢寄菜給監所收容人，以每天1次最高1萬元現金、最多每天2公斤食物為限，且只能1人寄菜給1人，杜絕獄中大哥靠寄菜給室友養小弟收買人心、會客菜業者搶生意、沒冰箱食物易變質等漏洞，將於下月19日起施行。

相關新聞：

水房王「鴨哥」獄中當皇帝！老婆小三排隊伺候...指揮洗錢50億

獨／起底神秘「鴨哥」！盜刷小咖變水房王...最擔心小三偷吃

11/18 全台詐欺最新數據

「大胸薄紗妹」半夜私訊球星老公！　劉雨柔：一定有事

