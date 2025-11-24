網購小包裝麵條缺貨！農會竟免費升級3倍量　他傻眼：倉儲是阿嬤？

▲有網友網購農會小包裝麵條，因缺貨竟直接被升級三倍量的大包裝，且不收取差額費用。（圖／翻攝自關廟區農會）

近日有網友分享一則暖心的網購經驗，因訂購的商品缺貨，意外獲得「升級版」的大包裝麵條且無須補價，引發網友熱烈討論。原PO笑稱農會的倉儲部門「是不是僱用阿嬤？」形容對方像長輩一樣總怕消費者吃不飽。

該名網友於社群平台Threads發文，表示他日前透過台南市關廟區農會官網下單，購買一款460克裝的小包裝板麵，卻在出貨前收到農會來信告知，小份量版本因暫時缺貨，為避免客人等候太久，將直接改寄1200克裝的大包裝版本，並註明「不另收取差價」，讓他驚喜直呼：「農會網購的倉儲是不是僱用阿嬤？」

該篇貼文吸引超過25萬人關注，許多網友留言大讚農會貼心，「農會會做人，懂行銷，這廣告太划算了」、「買460g，給1200g，太佛心了吧？阿嬤怕你餓的心情」、「什麼麵還會自己繁殖，也太開心了吧」、「有種農會叫做阿嬤的農會」、「太誇張直接三倍欸」。也有網友分享類似經驗，表示曾在農會購買水蜜桃系列商品，出貨時「阿姨還多塞了兩包水蜜桃乖乖」，溫馨舉動令人印象深刻。

有趣的是，關廟區農會的社群小編也在留言區親自回應，表示感謝客人幫忙宣傳，笑稱「倉儲是姐姐、客服是妹妹」，原PO也在底下留言致謝「感謝餵飽飽」，農會小編則以阿嬤的口吻回：「金孫ㄟ ，愛呷吼霸哦！（要吃飽喔）」

