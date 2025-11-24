　
大陸 大陸焦點 特派現場

頭皮發麻！烤肉吃一半嘴裡掉出「10cm深褐色活蟲」...一查嚇傻

大陸廣東省廣州市一間烤肉店近日爆出食安意外，引發民眾高度關注。（圖／翻攝自廣州日報）

▲女子吃烤肉搭配生菜，竟吃到一條疑似螞蟥的長條活蟲。（圖／翻攝自廣州日報）

圖文／CTWANT

大陸廣東省廣州市一間烤肉店近日爆出食安意外，引發民眾高度關注。一名市民反映，自己與朋友於11月14日在海珠區江燕路萬科里一家烤肉店用餐時，朋友在食用生菜搭配烤肉時，竟在口中感到「異常觸感」，隨後一條約10公分長、深褐色的活蟲從口中掉落，場面駭人。

根據《廣州日報》報導，于女士（化名）表示，當時看到蠕動的長蟲，第一反應以為是蚯蚓，直到後來在網路上看到科普資訊，才得知該蟲可能是吸血螞蟥。她形容，當時端上桌的生菜明顯結塊，推測蟲子可能已在菜葉間爬行多時，「我的生菜還有稍微烤過，但我朋友是直接生吃，蟲就是從他嘴裡掉出來的。」

于女向媒體展示拍下的照片，並使用AI辨識軟體，軟體也提示為「螞蟥」。她說，事件發生後朋友出現噁心、焦慮、腹痛等不適症狀，然而店家當時僅以「生菜太新鮮、只過了鹽水」回應，讓她難以接受。

對此，烤肉店負責人表示，事件目前已在相關部門介入下完成處理，店家與消費者也已達成和解，「消費者接受了我們的補償方案，雙方已溝通妥當。」至於活蟲如何出現在生菜中，負責人則稱自己不在現場，無法掌握具體原因。

烤肉店活蟲螞蟥周刊王

