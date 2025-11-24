麥當勞內用杯藏黑垢！員工曝清洗流程　業者急回應：加強內部訓練

▲麥當勞內用杯沒洗乾淨引發爭議。（圖／翻攝臉書／麥當勞）

圖文／CTWANT

杯子這樣你敢用嗎？有民眾近日在麥當勞內用時，發現使用的可重複清洗塑膠環保杯杯口疑似不乾淨，擦拭後衛生紙出現黑色污痕，質疑清潔程序是否確實，引發網友熱議與批評。對此，台灣麥當勞23日回應，表示環保杯均經過人工初步沖洗後，使用食品級洗潔劑與高溫清洗機處理，未來將持續加強內部訓練與作業標準，確保顧客用餐衛生安全。

該名網友在社群平台Threads發文表示，自己在麥當勞內用飲品被裝入環保杯後，突發奇想用衛生紙擦拭杯緣，結果發現紙張殘留明顯污垢，直言「超級噁！全部都是黑黑的垢！」並質疑是否喝下了他人殘留的口水，氣喊：「這種內用杯根本就只是企業想省錢，但超級無敵沒有衛生！有什麼方法可以不要用內用杯喝飲料嗎？」

曾任職麥當勞的網友也加入討論，有人指出清洗流程包含人工手洗與機器高溫洗滌，但因人力與時間壓力，有些門市可能略有簡化，對實際清潔效果存疑。有前員工坦言自己也避免使用內用杯，「我打工的那家，杯子洗完晾乾的地方就在得來速出口旁」，認為清潔與存放位置仍有改進空間。

對此，網友們紛紛表示，「不懂為何小火鍋店、涮涮鍋、美食街的共用餐具沒人抱怨」、「你跟他說你要外帶 結果在那邊吃，就不用用內用杯了」、「我也不敢就口喝，後來都跟店員要吸管」、「如果麥當勞內用杯都會有衛生問題，那理論上全台灣餐廳內重複使用的餐具都會更糟糕」、「很久之前就很多人反應過用內用杯都會浮一層油」、「不相信麥當勞杯子是乾淨的，不是自己要喝的杯子不會認真洗，我一律點外帶然後內用」。

針對此事件，台灣麥當勞表示，目前所使用的內用杯材質為食品級PP塑膠，具備耐高溫特性，並不含雙酚A與塑化劑。內用杯回收後，先由員工人工初洗，再進入來自德國品牌的專業洗杯機進行高溫（約80至85°C）與食品用洗潔劑洗滌，以達殺菌與清潔目的。對於此次消費者反映，麥當勞強調高度重視，除將強化內部訓練與程序落實，也鼓勵顧客若有疑慮，第一時間向現場人員反映，以利即時處理與改善。

