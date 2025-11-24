亞洲新媒體高峰會登場　數發部次長：台灣3優勢助AI時代突圍

▲第7屆亞洲新媒體高峰會今起兩天在台北晶華酒店舉行。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

由新媒體暨影視音發展協會（NMEA）主辦的第7屆「2025亞洲新媒體高峰會」今（24 日）起連續兩天在台北晶華酒店舉行，對內容產業續航新動能進行探討，尤其在AI科技崛起下對文化內容的影響與正確應用。數位發展部政務次長侯宜秀致詞時表示，台灣擁有3項核心優勢，在AI時代更具突圍能力。

「2025亞洲新媒體高峰會」以「韌性・突圍」為主題，兩天共規劃超過20場論壇、演講與對談，邀請海內外超過50位重量級專家與領袖，從內容創作、商業模式、文化出口、跨域生態鏈等議題進行討論，隨著AI強勢崛起，對於文化內容創作影響與應用，也成為聚焦討論主題。

▲文化部長李遠。（圖／記者蔡玟君攝）

文化部長李遠表示，剛參加完第62屆金馬獎深有感觸，過去數十年在頒獎典禮上討論話題多為中國、香港電影，直到現在金馬獎已成為華語電影最高榮譽，台灣電影內容也越來越多元，如同本屆主題「韌性・突圍」，台灣在漫長的過程中，一直羨慕其他國家，但現在我們透過自己的實力、民主制度、技術，也漸漸成為各方面讓大家羨慕的國家，亦期待透過這次活動能集思廣益，讓大家知道台灣未來方向，並提供文化部對未來政策擬定建議。

▲文化部政務次長暨文化內容策進院董事長王時思。（圖／記者蔡玟君攝）

文策院董事長王時思表示，不只是台灣，現在全球都面臨新媒體營運發展模式轉移，尤其在AI不斷創新後，更挑戰文化內容創作者的適應、使用與創作能力。王時思指出，台灣擁有多元文化內容，加上極具實力的科技能力，兩者相加就能在文化內容上持續被看見。

▲數位發展部政務次長侯宜秀。（圖／記者蔡玟君攝）

數位發展部政務次長侯宜秀則認為台灣擁有3項核心優勢，在AI時代更具突圍能力，包括多元包容的性格與故事、數位領域的創新技術，以及自由民主讓大家能在這塊土地上自由創作，相信這3項優勢疊加，在未來AI時代內容創作很有機會超車。

▲台北市文化局長蔡詩萍。（圖／記者蔡玟君攝）

台北市文化局長蔡詩萍表示，台灣100多年來的發展歷史樣貌本身就呈現一種「韌性」，在很多不同發展階段上常被認為不行，但最後仍走過來，這些「韌性」發展本身就是一件件故事。蔡詩萍也引用AI教父黃仁勳曾說過的話，「在AI時代還有什麼是不能被AI化的，就是『原創內容』」，如果創作者持續努力書寫關於台灣的故事，相信會非常精彩。

▲NMEA新媒體暨影視音發展協會理事長暨台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君。（圖／記者蔡玟君攝）

NMEA新媒體暨影視音發展協會理事長暨台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君指出，全球產業變動主要受到三股力道衝擊，包括地緣政治風險、科技典範的轉移（例如生成式AI），以及氣候與疫情等帶來的自然挑戰，這些因素同樣影響台灣文化內容產業。

面對一連串的劇烈變化，李芃君認為更需要展現創新精神與靈活應變的韌性，方能在時代浪潮中持續突破。她也強調，建立產業韌性不能停留在抽象的口號，必須要有具體行動，而關鍵就在推動「多角化」的跨界策略。

本屆高峰會議程豐富，包括邀請在台法國網紅「酷的夢」以爆紅自製節目《中文怪物》為題，分享如何創造現象級共鳴，以及探討台灣電影走出國際、在國際行銷與發行的市場與機遇，同時討論AI科技如何重塑娛樂與媒體產業，提供探討趨勢分析。