「一堆32K工作都誰做？」　釣出一堆中南部人：請跟我道歉

▲年輕人就業苦哈哈。（圖／記者周宸亘攝）



記者張靖榕／綜合報導

台灣年輕人普遍低薪，一名女網友近日提到，30年前物價低廉、徵才廣告月薪普遍落在3萬元上下；但如今物價翻倍、房價暴漲，市面上仍能看到大量32K至35K的工作職缺，讓她好奇「究竟是誰在做？」沒想到貼文一出，引來大量中南部網友無奈苦笑，「我啊」、「請跟我道歉」。

原PO在《Dcard》分享，民國86年徵才廣告標注「28歲以下、大專畢業、無經驗可」，早班月薪27700、晚班31000，還另外有小費；當時物價是脆麵6元、麵線糊10元、雞排35元，甚至中南部偏鄉透天只需100至200萬元。相隔28年後，脆麵漲到10元、麵線糊25元、雞排70元，中南部電梯別墅更飆到1200萬元，她不禁納悶：「現在那些32K～35K工作都是誰在做？外勞嗎？」

文章掀起大量回響，許多中南部上班族直接跳出來認證，「很遺憾，中南部就是這樣行情」、「中南部就是這麼慘，我媽都在講，她30幾年前剛畢業做會計的時候就領三萬」、「我台南人工作7、8年也才34K，請跟我道歉」、「打開人力銀行就一整排32K」、「南部一堆3萬初頭的工作，真心不意外。」

還有人表示，「我自爆，當年疫情畢業找不到工作待業三個月很焦慮，一份36K的工作我也去做了，而且還是電路設計」、「很多基層工作都35000而已勞健保扣一扣剩32000」、「我在診所做護理師也才3萬多」、「餐飲業正職35K，偶爾加班有加班費但不多」、「拜託！現在一堆移工薪水都兩倍高了吧！」