轎車當貨車開！桃園「移動城堡」太誇張　警方將開罰

▲桃園出現移動城堡，車頂綁著行李箱、整理箱及一堆雜物，轎車當貨車開。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一輛轎車車頂、行李箱蓋綁滿雜物，被形容是「移動城堡」，對此警方表示，將根據車牌通知車主釐清狀況並依法開罰3000元以上18000以下罰鍰，警方呼籲駕駛人勿有超載等違規行為，以免危害行車安全。

▲後輪避震器已經被貨物壓壞了，還在大街小巷跑。（圖／記者楊熾興翻攝）

民眾貼文社群，22日中午12:45 在桃園市大廟前看到這輛車，「實在佩服，把轎車當貨車開，後輪避震器已經損壞了，雜物全部疊在車頂和後行李箱上，這樣能上路」；對此網友留言，「不愧是神車，允文允武」、「這是回收還是搬家？」、「桃園的移動城堡？」，尤其該輛車後照鏡已沒了，還能繼續在路上開，令網友嘖嘖稱奇。

▲員警至車主52歲王姓男子位於大園區住處進行告誡勸導。（圖／記者楊熾興翻攝）

對此，桃園警分局青溪所長林稚軒表示，本案經審視影片內容，該自小客載運貨物不穩妥，行駛時顯有危險，已違反道路交通管理處罰條例第30條1項7款，可處汽車駕駛人新臺幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，警方呼籲駕駛人勿有超載等違規行為，以免危害行車安全。

員警今日至該車主52歲王姓男子位於大園區住處進行告誡勸導，他辯稱車輛毀損是3個禮拜前發生車禍所造成，員警告誡車輛應進行維修復原，且車輛不得再有超載違規等情事，違規者警方會立即攔查予以舉發。