　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

轎車當貨車開！桃園「移動城堡」太誇張　警方將開罰

▲桃園出現移動城堡，車頂綁著行李箱、整理箱及一堆雜物，轎車當貨車開。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲桃園出現移動城堡，車頂綁著行李箱、整理箱及一堆雜物，轎車當貨車開。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一輛轎車車頂、行李箱蓋綁滿雜物，被形容是「移動城堡」，對此警方表示，將根據車牌通知車主釐清狀況並依法開罰3000元以上18000以下罰鍰，警方呼籲駕駛人勿有超載等違規行為，以免危害行車安全。

▲後輪避震器已經被貨物壓壞了，還在大街小巷跑。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲後輪避震器已經被貨物壓壞了，還在大街小巷跑。（圖／記者楊熾興翻攝）

民眾貼文社群，22日中午12:45 在桃園市大廟前看到這輛車，「實在佩服，把轎車當貨車開，後輪避震器已經損壞了，雜物全部疊在車頂和後行李箱上，這樣能上路」；對此網友留言，「不愧是神車，允文允武」、「這是回收還是搬家？」、「桃園的移動城堡？」，尤其該輛車後照鏡已沒了，還能繼續在路上開，令網友嘖嘖稱奇。

▲員警至車主52歲王姓男子位於大園區住處進行告誡勸導。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲員警至車主52歲王姓男子位於大園區住處進行告誡勸導。（圖／記者楊熾興翻攝）

對此，桃園警分局青溪所長林稚軒表示，本案經審視影片內容，該自小客載運貨物不穩妥，行駛時顯有危險，已違反道路交通管理處罰條例第30條1項7款，可處汽車駕駛人新臺幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，警方呼籲駕駛人勿有超載等違規行為，以免危害行車安全。

員警今日至該車主52歲王姓男子位於大園區住處進行告誡勸導，他辯稱車輛毀損是3個禮拜前發生車禍所造成，員警告誡車輛應進行維修復原，且車輛不得再有超載違規等情事，違規者警方會立即攔查予以舉發。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸客不去了！「重訂日本住宿」爽省到　一票人認證：跨年夜省20
桃園「移動城堡」太誇張！　警方將開罰
吳婉君認了「結束孽緣」！鬆口真實心聲
TWICE開唱VIP粉絲傳災情！換位、退費辦法曝光
快訊／台灣大道行人「斑馬線上」遭撞　送醫搶救中
「竹筷戳屁眼」女校上課舉例性侵　老師遭控性騷！法官撤銷處分

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南大貨車煞不住！翻覆追撞3車　騎士受傷送醫

彰化伸港蚵道2釣客不慎落海　出動直升機救援1死1命危

轎車當貨車開！桃園「移動城堡」太誇張　警方將開罰

台中外籍生煮食途中外出...廚房燒起來！1女受困陽台嗆傷送醫

快訊／台中男「斑馬線上」遭右轉貨車撞倒　送醫搶救

不明人士侵入調度場！台鐵車廂又遭塗鴉　10年內3次

裝甲兵攀台中八唐縱走失聯　曾傳訊女友「剩1公里就下山」

獨／背黃金輕鬆賺！男被賣柬埔寨淪8天豬仔　花百萬贖身曝內幕

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

彰化伸港鄉2釣客落海！1人救起命危送醫　1人待直升機吊掛救援

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

「肉償抵餐」台灣網美最新影片

快訊／台南大貨車煞不住！翻覆追撞3車　騎士受傷送醫

彰化伸港蚵道2釣客不慎落海　出動直升機救援1死1命危

轎車當貨車開！桃園「移動城堡」太誇張　警方將開罰

台中外籍生煮食途中外出...廚房燒起來！1女受困陽台嗆傷送醫

快訊／台中男「斑馬線上」遭右轉貨車撞倒　送醫搶救

不明人士侵入調度場！台鐵車廂又遭塗鴉　10年內3次

裝甲兵攀台中八唐縱走失聯　曾傳訊女友「剩1公里就下山」

獨／背黃金輕鬆賺！男被賣柬埔寨淪8天豬仔　花百萬贖身曝內幕

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

彰化伸港鄉2釣客落海！1人救起命危送醫　1人待直升機吊掛救援

吃越多越好？健康食品與保健食品不同　藥劑師：先了解自身需求

八曜和茶超夯新品開賣1天快售完！　業者：電詢有庫存再去買

賴清德吃壽司挺日　藍黨團提美關稅對台衝擊：自己國家不救

台灣精品咖啡前進首爾咖啡展　三品牌展出阿里山高山風味

快訊／台南大貨車煞不住！翻覆追撞3車　騎士受傷送醫

打不好不換、打好才換　福林主帥章子倢談投手調度與用兵邏輯

彰化伸港蚵道2釣客不慎落海　出動直升機救援1死1命危

在台北生活比香港難？她曝2地差異驚：四、五萬薪水怎麼活

花蓮太平洋縱谷馬拉松盛大開跑　肯亞好手包辦男女半馬冠軍

新住民事務發展署將上路　麥玉珍認同：與移民署分工照顧

【太冷靜了吧】天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

社會熱門新聞

快訊／基隆宮廟傳爆炸！老翁臟器外露搶救中

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

台南女大馬路癱軟倒地！男友人救援放路邊

夜店妹上台餵酒遭侵犯！內褲驗出DNA

桃園養生館有密室！女僕裝應召女被揪出

賺500元遭求償287萬　車手喊冤被打臉

竹縣府勞工處前正副處長助企業免罰　遭判4、2年

4男KTV玩「推筒子」遭臨檢　慶生進警局

基隆翁疑綁爆裂物自傷　鄰居曝：他都孤獨一個人

基隆88歲翁引爆自傷背景曝　會自製簡易炸藥

桃園憲兵副連長失控「狂咬女下士」！　下場曝光

即／台中男走斑馬線遭右轉貨車猛撞　送醫搶救

搭北捷腳被踩　女不滿車廂內亮刀遭警逮

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

更多熱門

相關新聞

鄭文燦復出選桃園「無風不起浪」　凌濤爆伏筆

鄭文燦復出選桃園「無風不起浪」　凌濤爆伏筆

隨著2026縣市長選舉提名作業進入關鍵階段，民進黨桃園市長參選人意願登記人數為零，黨內布局備受質疑，連前桃園市長鄭文燦都被點名，不過鄭本人則回應，「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。國民黨桃園市議員凌濤今（23日）指出，「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號，如果民進黨主席賴清德開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？地方盛傳鄭接觸樁腳、金主。

桃園憲兵副連長失控「狂咬女下士」！　下場曝光

桃園憲兵副連長失控「狂咬女下士」！　下場曝光

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

破盤價來了？寶佳大本營23案在線　代銷：回歸合理行情而已

破盤價來了？寶佳大本營23案在線　代銷：回歸合理行情而已

A10山鼻站「宗佳致境」雙軌道

A10山鼻站「宗佳致境」雙軌道

關鍵字：

桃園移動城堡轎車貨車開　

讀者迴響

熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

快訊／基隆宮廟傳爆炸！老翁臟器外露搶救中

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

斷崖式降溫！　變天時間曝

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

台南女大馬路癱軟倒地！男友人救援放路邊

范冰冰爆哭畫面曝！　金馬後台視訊「哭成大花臉」

2026馬年！　3生肖走大運

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美

更多

最夯影音

更多
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面