台中警與菜市場合作宣導防詐　「送肉包、玩順口溜」婆媽讚爆

▲黎明派出所昨天與在地里長、商家合作，在黎明黃昏市場舉行反詐宣導活動。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市第四警分局黎明派出所昨天（22日）與在地里長、商家合作，在黎明黃昏市場舉行反詐宣導活動，為鼓勵民眾踴躍參加，只要參加活動就能獲得市場熱門的鮮肉包1份，若挑戰唸出反詐順口遛成功，還會獲得雞翅、滷味等美食，吸引許多婆婆媽媽與熱情市民參與。

四分局說，為擴大防詐宣導成效，黎明派出所與三和里里長張家蓉、黎明里里長廖福田，昨天前往轄內人潮最熱絡的「黎明黃昏市場」，舉辦一場結合民眾互動與在地美食的反詐活動。

四分局表示，本場活動以趣味「防詐順口溜挑戰賽」為主題，只要參加順口溜挑戰的民眾，即可獲得市場熱門限量的熱騰騰肉包一份；若挑戰者能在最短時間內念出以網路購物、投資詐騙、網路交友的防詐順口溜文字，即贈「青菜看清楚，識詐保平安」、「豬事大吉，平安防詐」、「滷味入味，真心不騙」、「鵝不受騙，勇敢報案」、「防詐金翅，遠離陷阱」等市場排隊美食。

四分局在場分享案例，近日1名鄭姓婦人前往地政事務所申辦房屋貸款，由於鄭婦對於貸款細節說詞反覆，引起承辦課員懷疑其遭到詐騙，立即啟動聯防機制，由警政單位派員去關懷訪視，才知道鄭婦係透過不認識的友人居中介紹投資房地產，在員警耐心解釋下恍然大悟，成功保住辛苦積蓄。

現場聽眾聽得入神，大家紛紛點頭表示「真的要多注意！」，反應相當熱烈，還有人開心表示希望「每個禮拜都能看到警察來市場宣導」。

四分局表示，將持續以深入地方、分層宣導的方式推動防詐教育，結合民眾日常生活場域，以貼近生活的語言與互動創意，讓防詐觀念深植人心；再次呼籲民眾，凡是涉及投資、貸款、金錢往來務必提高警覺，若有疑慮可撥打110或165反詐騙專線查詢，守護自己與家人的財產安全。