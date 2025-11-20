　
民生消費

蔡淑臻自曝「不怕8K鏡頭」祕訣　海芙電音雙波成工作強度下的穩定解方

消費中心／綜合報導

第 62 屆金馬獎頒獎典禮將於本週末（11/22）隆重登場，入圍九項大獎的《左撇子女孩》備受矚目。主演蔡淑臻近日在社群上大方分享，近期密集拍攝、宣傳，面對現今劇組的8K 高畫質設備，她也能自信上鏡，「沒有海芙我怎麼可能撐得住8K？8K ？8K？是要拍細胞嗎？」一句半開玩笑的自白，也意外在Threads掀起一波「最美代言人」的討論。

蔡淑臻,金馬獎,左撇子女孩,海芙電音雙波,媚必提,海芙音波,保養,Threads（圖／蔡淑臻 Janel Tsai）

▲蔡淑臻在社群平台上近距離展現好膚質。（圖／蔡淑臻 Janel Tsai）

以「穩定狀態著稱」的蔡淑臻，這幾個月工作幾乎沒有空檔，卻始終保持立體輪廓與清亮氣色。她透露，自己多年來固定進行海芙的保養，從早期的第三代海芙音波、海芙音波媚必提，到近年加入海芙電波，深層拉提與表層緊實同步規劃，是在高壓行程下仍能維持鏡頭狀態的關鍵。

近年影視圈對清晰畫質的追求愈加激烈，從 4K、6K 到 8K，一張近距離特寫往往能看見肌膚狀態的每一個細節。也因此，許多藝人不再把保養視為「問題出現後的補救」，而是把「預先穩定輪廓」當成例行工作流程的一部分。

在專業醫師觀察中，維持立體度與緊緻感的關鍵，其實不是單靠單一療程，而是如何讓深淺層肌膚同步受力、同步變好。以「海芙電音雙波」為例，兩種能量雖然都是利用熱能原理來改善，但工作方式完全不同。海芙音波媚必提是在較深層的筋膜層、淺層脂肪層做結構支撐拉提及輔助脂肪溶解；海芙電波則專注在表層的緊實澎潤、讓膚質更細膩精緻，這種「由深到淺」的整合式處理，特別適合需要在高畫質鏡頭下保持自然效果的人。

蔡淑臻,金馬獎,左撇子女孩,海芙電音雙波,媚必提,海芙音波,保養,Threads（圖／蔡淑臻 Janel Tsai）

▲海芙電音雙波為近年來相當多藝人、輕熟齡指定的機型。（圖／取自網路）

海芙電音雙波認證網站https://classyshifu.com/

也因為每個人的鬆弛部位不一樣，雙波的發數並沒有單一定論。有些人需要強化下顎線，有些人則會把注意力放在法令或嘴邊肉。海芙電音雙波建議的標準保養規劃為「海芙音波 600 發 + 海芙電波 600 發」，但實際調整仍會依照臉型支撐點、脂肪分布與需求來微調，打造更個人化的「匿齡保養」。

對許多 25–35 歲的人來說，這樣的同步式規劃其實是一種「提早布局」，在膠原開始下降的階段，就先讓輪廓維持在穩定線上，而不是等到鬆弛明顯後才強力回調，也難怪近年會成為演藝圈與輕熟齡族群的共同趨勢。

隨著《暴走女外科2》籌備、《左撇子女孩》電影上映後口碑持續延燒，如今金馬獎倒數計時，九項入圍成績讓這部帶著濃厚台灣味的作品備受期待。影迷也紛紛希望它能在典禮上獲得更多掌聲，而在鏡頭前展現最佳狀態的蔡淑臻，同樣成為媒體關注焦點。

蔡淑臻,金馬獎,左撇子女孩,海芙電音雙波,媚必提,海芙音波,保養,Threads（圖／蔡淑臻 Janel Tsai）

▲蔡淑臻參加金馬開幕酒會，造型可塑性極高，無論簡約或華麗皆能駕馭。（圖／蔡淑臻 Janel Tsai）

11/18 全台詐欺最新數據

472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北韓足球隊「暴力碰拳」毆對手　日網怒：必須禁賽
游盈隆：賴清德若推沈伯洋選北市「下場很難看」　想贏就找蔡英文
下周明顯降溫「可能還有颱風生成」　最新預測曝光
海關人員出國「機上性騷空服員」！　嚴懲2大過免職
王俐人自助吧打包蛋遭制止「爆氣留一星」！老闆出面道歉
可免費做一次B、C肝篩檢　220萬人受惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

西門UNIQLO回歸超台店裝搶先逛！最大客製化專區、開幕限定優惠一次看

賴清德社群曬照挺日！　中方惱羞嗆：作秀也改不了一中原則

台南車禍死亡連4月居冠　林燕祝要求A3事故納入斑點圖

政院公佈財劃法中央釋出1.2兆　國民黨團：踐踏民意毀憲亂政

中國各銀行在賣房！直供房暴增上千套　半價豪宅竟掀搶標潮

只賣75萬、全球最便宜！第6代「TOYOTA RAV4大陸上市」比台灣5代更殺

最高檢發布《2026神探》公益桌曆　揭推理+司法的辦案靈魂

梁文傑：談「一國兩區」是問道於盲　中共根本不認中華民國

許瑋甯甜揭邱澤求婚細節　「當爸眼神充滿星星」她讚：我的隊友

點名日本明星射手富永啟生　中華男籃王牌大鎖林秉聖喊話死守他

【媽媽太會救場】送機現場兒子女友哭慘 媽媽扛氣氛拚了

超商限時「買1送1」　零食、生活用品5折

蝦皮購物推「全站大免運」　12月試行

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

訂閱制當道　從小額付費看見顧客對服務的期待

7-11烘焙新品第2件省10元　全家「沖泡純米粉」49元開吃

星巴克「最潮」咖啡可愛爆紅　好市多上架被搶翻

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

7-11推《動物方城市2》70款周邊

火鍋料排行TOP5「魚餃」奪冠

Mercedes-Benz星動樂園「北中南開跑」！

超商咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

星巴克福吉茶那堤最強平替？！買一送一直接掃貨

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

川普突轉貼黃仁勳3句話

Sandy主持外景大遲到！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！

