蔡淑臻自曝「不怕8K鏡頭」祕訣　海芙電音雙波成工作強度下的穩定解方

第 62 屆金馬獎頒獎典禮將於本週末（11/22）隆重登場，入圍九項大獎的《左撇子女孩》備受矚目。主演蔡淑臻近日在社群上大方分享，近期密集拍攝、宣傳，面對現今劇組的8K 高畫質設備，她也能自信上鏡，「沒有海芙我怎麼可能撐得住8K？8K ？8K？是要拍細胞嗎？」一句半開玩笑的自白，也意外在Threads掀起一波「最美代言人」的討論。

▲蔡淑臻在社群平台上近距離展現好膚質。（圖／蔡淑臻 Janel Tsai）

以「穩定狀態著稱」的蔡淑臻，這幾個月工作幾乎沒有空檔，卻始終保持立體輪廓與清亮氣色。她透露，自己多年來固定進行海芙的保養，從早期的第三代海芙音波、海芙音波媚必提，到近年加入海芙電波，深層拉提與表層緊實同步規劃，是在高壓行程下仍能維持鏡頭狀態的關鍵。

近年影視圈對清晰畫質的追求愈加激烈，從 4K、6K 到 8K，一張近距離特寫往往能看見肌膚狀態的每一個細節。也因此，許多藝人不再把保養視為「問題出現後的補救」，而是把「預先穩定輪廓」當成例行工作流程的一部分。

在專業醫師觀察中，維持立體度與緊緻感的關鍵，其實不是單靠單一療程，而是如何讓深淺層肌膚同步受力、同步變好。以「海芙電音雙波」為例，兩種能量雖然都是利用熱能原理來改善，但工作方式完全不同。海芙音波媚必提是在較深層的筋膜層、淺層脂肪層做結構支撐拉提及輔助脂肪溶解；海芙電波則專注在表層的緊實澎潤、讓膚質更細膩精緻，這種「由深到淺」的整合式處理，特別適合需要在高畫質鏡頭下保持自然效果的人。

▲海芙電音雙波為近年來相當多藝人、輕熟齡指定的機型。（圖／取自網路）

也因為每個人的鬆弛部位不一樣，雙波的發數並沒有單一定論。有些人需要強化下顎線，有些人則會把注意力放在法令或嘴邊肉。海芙電音雙波建議的標準保養規劃為「海芙音波 600 發 + 海芙電波 600 發」，但實際調整仍會依照臉型支撐點、脂肪分布與需求來微調，打造更個人化的「匿齡保養」。

對許多 25–35 歲的人來說，這樣的同步式規劃其實是一種「提早布局」，在膠原開始下降的階段，就先讓輪廓維持在穩定線上，而不是等到鬆弛明顯後才強力回調，也難怪近年會成為演藝圈與輕熟齡族群的共同趨勢。

隨著《暴走女外科2》籌備、《左撇子女孩》電影上映後口碑持續延燒，如今金馬獎倒數計時，九項入圍成績讓這部帶著濃厚台灣味的作品備受期待。影迷也紛紛希望它能在典禮上獲得更多掌聲，而在鏡頭前展現最佳狀態的蔡淑臻，同樣成為媒體關注焦點。

▲蔡淑臻參加金馬開幕酒會，造型可塑性極高，無論簡約或華麗皆能駕馭。（圖／蔡淑臻 Janel Tsai）