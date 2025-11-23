　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聲援沈伯洋！　國際自由聯盟無異議通過「反制跨國鎮壓」

▲▼民進黨立委范雲、沈伯洋22日於荷蘭海牙出席國際自由聯盟（Liberal International, LI）第209屆執行委員會。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

▲民進黨立委范雲、沈伯洋出席國際自由聯盟（Liberal International, LI）第209屆執行委員會。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬發出全球性的紅色通緝令，揚言要全球抓捕。民進黨立委范雲、沈伯洋22日出席國際自由聯盟第209屆執行委員會，范雲在會中訴求聯盟應聲援沈伯洋，通過「反制跨國鎮壓」緊急決議，並於當地時間會議首日即獲得全面支持、無異議通過，還有會員國代表主動提案將決議案名稱由「跨國鎮壓」修正為「中華人民共和國對台灣人的跨國鎮壓」。

民進黨立委范雲、沈伯洋22日於荷蘭海牙出席國際自由聯盟（Liberal International, LI）第209屆執行委員會。作為民進黨代表、同時身兼國際自由聯盟副主席，范雲在會中訴求聯盟應聲援沈伯洋，通過「反制跨國鎮壓」緊急決議，並於當地時間會議首日即獲得全面支持、無異議通過，還有成員發言感謝這個決議，以及要求標題要點名是台灣所受到的壓迫。

范雲表示，此屆會議匯集全球橫跨歐洲、非洲、美洲、亞洲共計48個國家、近170位自由主義政黨代表及民主倡議人士共同與會。現場所有代表均表達支持，沒有一張反對票。

范雲指出，更重要的是，有會員國代表主動提案將決議案名稱由「跨國鎮壓」修正為「中華人民共和國對台灣人的跨國鎮壓」，直接點名中國對台灣的威脅。范雲強調，這一修正充分顯示有越來越多國家願意挺身而出，反制中國對台灣的不義壓迫，「我們不是獨自面對，而是有來自全球自由派政黨的支持」。

「中華人民共和國（PRC）對台灣人民進行跨國鎮壓之緊急決議案」提到，國際自由聯盟認知到中華人民共和國（PRC）是眾所周知的跨國鎮壓加害者，將台灣人民當作鎮壓的目標；並深切關切中國對台灣立法委員沈伯洋提出毫無根據的「分裂國家」指控，並由中國官媒呼籲透過國際刑警組織或與其他國家的司法互助機制追捕沈伯洋。

國際自由聯盟也注意到，上述行為侵犯基本人權，並構成對民主社會民選代表的嚴重威嚇升級。因此承認，中國運用跨國鎮壓，屬於對台灣人民不法主張其長臂管轄權；國際自由聯盟重申，中國對台灣人民並無任何法律權限，任何試圖施加長臂管轄的作為，皆明顯違反國際人權規範。

國際自由聯盟（Liberal International）決議如下：

．譴責中國正在進行的跨國鎮壓。

．敦促各會員政黨與政府強化法律與制度，以保護受到此類鎮壓威脅的個人。

．呼籲各會員反制中國以噤聲台灣人民為目的之政治脅迫。

．支持台灣的民主韌性及其作為捍衛全球民主價值重要夥伴的角色。

⁠．鼓勵發展並推動監測、預防並回應跨境鎮壓行為的國際機制。

．關於台灣及台灣海峽，國際社會應堅守以規則為基礎的國際秩序及和平外交。

．各國應透過多邊合作，釐清聯合國2758號決議的法律範圍，使台灣得以不損及現狀的前提下參與適當的國際組織。

．各國應將對話、國際法與衝突預防置於優先地位，以確保區域安全與穩定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
網友票選李千娜紅毯最美！前三名出爐
陸客不去了！「重訂日本住宿」爽省到　一票人認證：跨年夜省20
桃園「移動城堡」太誇張！　警方將開罰
吳婉君認了「結束孽緣」！鬆口真實心聲
TWICE開唱VIP粉絲傳災情！換位、退費辦法曝光
快訊／台灣大道行人「斑馬線上」遭撞　送醫搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德吃壽司挺日　藍黨團提美關稅對台衝擊：自己國家不救

前政委：親中退將、名嘴替敵人破門　官方若只剩空話這仗先輸一半

聲援沈伯洋！　國際自由聯盟無異議通過「反制跨國鎮壓」

黃國昌自信議員「4+2席」全上　戴錫欽稱尊重：國民黨要單獨過半

談國民黨2026市議員提名策略　戴錫欽：下周與新人碰面了解想法

高市早苗「台灣有事」引日中緊張　外交部：難直接解讀日本將協防台灣

政院推財劃法修正案卻未提試算表　許宇甄：非真正為地方著想

影／他感謝總統任內颱風都沒來　蔡英文指著蘇貞昌：因為他比較兇

網酸「綠委商務艙vs黃國昌自由座罰站」　前立委打臉曝原因：忘記買票

蔡英文、蘇貞昌一起參觀淡江大橋　「中央地方攜手團結合作典範」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

「肉償抵餐」台灣網美最新影片

賴清德吃壽司挺日　藍黨團提美關稅對台衝擊：自己國家不救

前政委：親中退將、名嘴替敵人破門　官方若只剩空話這仗先輸一半

聲援沈伯洋！　國際自由聯盟無異議通過「反制跨國鎮壓」

黃國昌自信議員「4+2席」全上　戴錫欽稱尊重：國民黨要單獨過半

談國民黨2026市議員提名策略　戴錫欽：下周與新人碰面了解想法

高市早苗「台灣有事」引日中緊張　外交部：難直接解讀日本將協防台灣

政院推財劃法修正案卻未提試算表　許宇甄：非真正為地方著想

影／他感謝總統任內颱風都沒來　蔡英文指著蘇貞昌：因為他比較兇

網酸「綠委商務艙vs黃國昌自由座罰站」　前立委打臉曝原因：忘記買票

蔡英文、蘇貞昌一起參觀淡江大橋　「中央地方攜手團結合作典範」

吃越多越好？健康食品與保健食品不同　藥劑師：先了解自身需求

八曜和茶超夯新品開賣1天快售完！　業者：電詢有庫存再去買

賴清德吃壽司挺日　藍黨團提美關稅對台衝擊：自己國家不救

台灣精品咖啡前進首爾咖啡展　三品牌展出阿里山高山風味

快訊／台南大貨車煞不住！翻覆追撞3車　騎士受傷送醫

打不好不換、打好才換　福林主帥章子倢談投手調度與用兵邏輯

彰化伸港蚵道2釣客不慎落海　出動直升機救援1死1命危

在台北生活比香港難？她曝2地差異驚：四、五萬薪水怎麼活

花蓮太平洋縱谷馬拉松盛大開跑　肯亞好手包辦男女半馬冠軍

新住民事務發展署將上路　麥玉珍認同：與移民署分工照顧

【連人帶車逃】TWICE演唱會場外見警察追逐違規攤販

政治熱門新聞

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

陳其邁為「垃圾山」怒告陳菁徽　他酸：綠跟垃圾待太久聞不到臭味

網酸「綠委商務艙vs黃國昌罰站照」　陳柏惟打臉曝原因

鄭文燦復出選桃園「無風不起浪」　凌濤爆伏筆

鄭文燦2026戰桃園　知情人士：何志偉上場

藍赴中喊「兩岸都是堂堂正正的中國人」　她轟：背離多數民意

幕後／輝達落地掀台北投資熱！「備胎地」吸廠商熱議　這塊地最搶手

王世堅突聲明：我沒去中國也沒用抖音YT

ET專訪／許智傑：我跟林岱樺最認真跑基層　支持度如雪球不怕棄保

快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過　北市保三席副市長

陳菁徽控挺月世界主嫌！陳其邁「不以為然」：看了三條線

賴清德出席新北宜蘭同鄉會　推薦林國漳選縣長、首度幫蘇巧慧助選

中共怒喊黃海實彈演習施壓日本　射擊管制地圖曝：屬岸際小型火砲

即／林岱樺前進大旗美拔樁　主辦：現場1萬人

更多熱門

相關新聞

不畏中國！沈伯洋又飛荷蘭拚外交　范雲喊：一起為台灣奮戰

不畏中國！沈伯洋又飛荷蘭拚外交　范雲喊：一起為台灣奮戰

中國日前以「分裂國家罪」為由，發布國際通緝民進黨立委沈伯洋，不過，民進黨立委范雲今（21日）在社群平台透露，她和沈伯洋正在荷蘭，一起出席國際自由聯盟會議，無所畏懼，讓外交繼續接棒，繼續一起為台灣奮戰。此行也是沈伯洋在中國發布通緝後，第二度遠赴歐洲參與會議。

游盈隆點蔡英文選台北　王世堅「確實國內最強」：但應尊重她意願

游盈隆點蔡英文選台北　王世堅「確實國內最強」：但應尊重她意願

游盈隆：賴清德若推沈伯洋選北市「下場很難看」　想贏就找蔡英文

游盈隆：賴清德若推沈伯洋選北市「下場很難看」　想贏就找蔡英文

只1藍委在場！綠委提譴責中共案聲援沈伯洋　立院外委會通過

只1藍委在場！綠委提譴責中共案聲援沈伯洋　立院外委會通過

美關切陸「全球抓捕」沈伯洋　國台辦正告台獨

美關切陸「全球抓捕」沈伯洋　國台辦正告台獨

關鍵字：

范雲沈伯洋國際自由聯盟

讀者迴響

熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

快訊／基隆宮廟傳爆炸！老翁臟器外露搶救中

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

斷崖式降溫！　變天時間曝

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

台南女大馬路癱軟倒地！男友人救援放路邊

范冰冰爆哭畫面曝！　金馬後台視訊「哭成大花臉」

2026馬年！　3生肖走大運

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美

更多

最夯影音

更多
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面