聲援沈伯洋！　國際自由聯盟無異議通過「反制跨國鎮壓」

▲民進黨立委范雲、沈伯洋出席國際自由聯盟（Liberal International, LI）第209屆執行委員會。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬發出全球性的紅色通緝令，揚言要全球抓捕。民進黨立委范雲、沈伯洋22日出席國際自由聯盟第209屆執行委員會，范雲在會中訴求聯盟應聲援沈伯洋，通過「反制跨國鎮壓」緊急決議，並於當地時間會議首日即獲得全面支持、無異議通過，還有會員國代表主動提案將決議案名稱由「跨國鎮壓」修正為「中華人民共和國對台灣人的跨國鎮壓」。

民進黨立委范雲、沈伯洋22日於荷蘭海牙出席國際自由聯盟（Liberal International, LI）第209屆執行委員會。作為民進黨代表、同時身兼國際自由聯盟副主席，范雲在會中訴求聯盟應聲援沈伯洋，通過「反制跨國鎮壓」緊急決議，並於當地時間會議首日即獲得全面支持、無異議通過，還有成員發言感謝這個決議，以及要求標題要點名是台灣所受到的壓迫。

范雲表示，此屆會議匯集全球橫跨歐洲、非洲、美洲、亞洲共計48個國家、近170位自由主義政黨代表及民主倡議人士共同與會。現場所有代表均表達支持，沒有一張反對票。

范雲指出，更重要的是，有會員國代表主動提案將決議案名稱由「跨國鎮壓」修正為「中華人民共和國對台灣人的跨國鎮壓」，直接點名中國對台灣的威脅。范雲強調，這一修正充分顯示有越來越多國家願意挺身而出，反制中國對台灣的不義壓迫，「我們不是獨自面對，而是有來自全球自由派政黨的支持」。

「中華人民共和國（PRC）對台灣人民進行跨國鎮壓之緊急決議案」提到，國際自由聯盟認知到中華人民共和國（PRC）是眾所周知的跨國鎮壓加害者，將台灣人民當作鎮壓的目標；並深切關切中國對台灣立法委員沈伯洋提出毫無根據的「分裂國家」指控，並由中國官媒呼籲透過國際刑警組織或與其他國家的司法互助機制追捕沈伯洋。

國際自由聯盟也注意到，上述行為侵犯基本人權，並構成對民主社會民選代表的嚴重威嚇升級。因此承認，中國運用跨國鎮壓，屬於對台灣人民不法主張其長臂管轄權；國際自由聯盟重申，中國對台灣人民並無任何法律權限，任何試圖施加長臂管轄的作為，皆明顯違反國際人權規範。

國際自由聯盟（Liberal International）決議如下：

．譴責中國正在進行的跨國鎮壓。

．敦促各會員政黨與政府強化法律與制度，以保護受到此類鎮壓威脅的個人。

．呼籲各會員反制中國以噤聲台灣人民為目的之政治脅迫。

．支持台灣的民主韌性及其作為捍衛全球民主價值重要夥伴的角色。

⁠．鼓勵發展並推動監測、預防並回應跨境鎮壓行為的國際機制。

．關於台灣及台灣海峽，國際社會應堅守以規則為基礎的國際秩序及和平外交。

．各國應透過多邊合作，釐清聯合國2758號決議的法律範圍，使台灣得以不損及現狀的前提下參與適當的國際組織。

．各國應將對話、國際法與衝突預防置於優先地位，以確保區域安全與穩定。