美關切陸「全球抓捕」沈伯洋　國台辦正告台獨：心存僥倖必遭懲治

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國國務院15日針對大陸近期立案偵查民進黨立委沈伯洋的行動表達關切，罕見指出這樣做法不僅威脅言論自由，也逐步「侵蝕支撐兩岸現狀數十年的既有規範」，美方罕見對沈案做出批評，大陸國台辦今（19日）痛批，運用刑事司法手段懲治分裂國家犯罪分子，維護國家核心利益是世界各國的通行做法。「正告『台獨』頑固分子不要心存僥倖，懲『獨』利劍高懸，謀『獨』必遭懲治。

朱鳳蓮表示，美國國務院所謂的關切，「台獨」是破壞台獨台海和平穩定，損害兩岸同胞利益福祉的禍根亂源，運用刑事司法手段懲治分裂國家犯罪分子，維護國家核心利益是世界各國的通行做法，也是反對「台獨」分裂，維護台海和平穩定和兩岸同胞利益福祉的正義必要之舉。

《東森新媒體ETtoday》指出，央視先前曾引用學者建議，陸方可以與「國際刑警組織」合作「抓捕」沈伯洋，實際上「國際刑警組織」關於涉及政治性質案件，無法構成「紅色通緝令，加上大陸方面對台灣無實際司法管轄，外界質疑是「心理戰」恫嚇，請問國台辦回應？又或者是陸方確實有掌握證據，能否解讀沈案將是陸方成為行使「台獨工具箱」首例案件？

朱鳳蓮強調，關於「紅色通緝令」，大陸方面是運用刑事司法手段懲治分裂國家犯罪分子，維護國家核心利益是世界各國通行做法。

朱鳳蓮也表示，「台獨」分裂勢力費盡心機給自己種種的壯膽，恰恰暴露了其內心的恐慌。「正告『台獨』頑固分子不要心存僥倖，懲『獨』利劍高懸，謀『獨』必遭懲治。

